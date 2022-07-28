3 способа избавиться от повышенной жирности волос

Летом проблема особенно актуальна.

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Летом проблема слишком жирной кожи головы становится максимально актуальной, особенно для женщин, чья кожа в принципе никогда не была нормальной. Постоянное мытье головы, конечно, не выход, приходится искать все новые способы освежить волосы. Мы решили посоветоваться со стилистом и помочь вам хотя бы на время решить вопрос с тонкими и жирными волосами.

Средства с морской солью

Сегодня существует довольно большой выбор средств с различными солями как для тела, так и для ухода за кожей головы. Мы рекомендуем попробовать хотя бы несколько таких средств, к примеру, шампунь или же спрей, который необходимо нанести после мытья головы и оставить на волосах. Соль положительно сказывается на работе сальных желез, замедляя выработку секрета, который портит только что вымытые волосы. Также стилисты рекомендуют раз в неделю пользоваться подсушивающими масками для волос, чтобы добиться максимального результата.

Не сушим волосы феном

Знаете ли вы, что горячий воздух от фена может быть одной из основных причин, почему вам приходится мыть голову практически каждый день? Теперь знаете. Особенно плохо фен влияет на очень жирную кожу головы. Уже через пару часов любая прическа теряет свежесть после активной сушки горячим воздухом. Как правило, в современных аппаратах есть несколько режимов, если у вас совсем нет времени на естественную сушку волос, используйте щадящий режим работы фена.

Вода может быть основной причиной