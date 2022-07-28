3 способа избавиться от повышенной жирности волос

Летом проблема особенно актуальна.
Летом проблема слишком жирной кожи головы становится максимально актуальной, особенно для женщин, чья кожа в принципе никогда не была нормальной. Постоянное мытье головы, конечно, не выход, приходится искать все новые способы освежить волосы. Мы решили посоветоваться со стилистом и помочь вам хотя бы на время решить вопрос с тонкими и жирными волосами.
Сегодня существует довольно большой выбор средств с различными солями как для тела, так и для ухода за кожей головы. Мы рекомендуем попробовать хотя бы несколько таких средств, к примеру, шампунь или же спрей, который необходимо нанести после мытья головы и оставить на волосах. Соль положительно сказывается на работе сальных желез, замедляя выработку секрета, который портит только что вымытые волосы. Также стилисты рекомендуют раз в неделю пользоваться подсушивающими масками для волос, чтобы добиться максимального результата.
Знаете ли вы, что горячий воздух от фена может быть одной из основных причин, почему вам приходится мыть голову практически каждый день? Теперь знаете. Особенно плохо фен влияет на очень жирную кожу головы. Уже через пару часов любая прическа теряет свежесть после активной сушки горячим воздухом. Как правило, в современных аппаратах есть несколько режимов, если у вас совсем нет времени на естественную сушку волос, используйте щадящий режим работы фена.
Довольно непросто решить проблему повышенной жирности, если вы моете голову слишком жесткой водой. Волосы не будут хорошо промыты и через некоторое время придется прибегать к шампуню глубокой очистки или пилингу для кожи головы, так как из-за жесткой воды на коже скапливается налет, который мешает адекватной работе сальных желез, из-за чего волосы быстро теряют свежесть. Попробуйте проследить, возможно, дело действительно в качестве воды и необходимо использовать дополнительные смягчающие средства для волос.