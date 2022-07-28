Топ-7 заблуждений, которые мешают похудеть

Начинаем новую жизнь с понедельника (или со вторника)? В арсенале спорт, здоровое питание и надежда на быструю стройность. Но вроде все условия выполнены, а вес как стоял на месте, так и стоит. И даже прибавляется. Можно утешать себя тем, что мышцы весят больше, чем жир, но зеркало показывает обратное. А все потому что вместо того, чтобы рассчитывать БЖУ, мы радостно верим в мифы и легенды похудения.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Чепелева Анна Леонидовна Координатор клуба DDX FITNESS Коньково, персональный тренер тренажерного зала

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1. До 12:00 есть можно все, потому что в утренние часы метаболизм работает лучше

Метаболизм может быть либо быстрым, когда вы особо не ограничиваете себя и едите все, что хочется, не набирая вес, либо медленным, когда лишний вес приходит очень легко. Но в любом случае не стоит надеяться, что неумеренное потребление калорий по утрам никак не скажется на вашей талии. Так что, схема «с утра кусок торта, зато на ночь тарелку салата» работает против вас. И, да, если хотите приобрести рубенсовские формы, ешьте с утра все, на что упадет взгляд. Не хотите — рассчитывайте калорийность блюд, которые вы готовите и соблюдайте БЖУ.

2. Чтобы живот был плоским, надо качать пресс

Это постулат довел до нервного срыва не одного начинающего фаната фитнеса. Вы можете качать пресс часами, доводя прямые и косые мышцы живота до совершенства, но их никто не увидит, если вы не следите за своим питанием. И при этом у вас будет роскошный пресс, скрытый под жировой прослойкой. Живот и талия — это вообще очень проблемная зона, жировые отложения уходят оттуда в последнюю очередь. Но тут кроется ловушка. Если вы сокращаете потребление калорий, организм соображает, что пришли непростые дни и начинает копить жир в самом, как ему кажется, подходящем для этого месте — на талии. Если вы переедаете, жир накапливается там же, потому что переизбыток углеводов тоже должен где-то откладываться. Поэтому не выходите за рамки положенного вам количества калорий, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов.

3. Сжечь жир можно локально

Избавиться от жира в одном конкретном месте можно. С помощью хирургического вмешательства, что несет определенные риски для здоровья. А вот с помощью тренировок или имитаторов сауны сбросить лишнее конкретно на попе или на плечах не получится. Или худеет все тело или не худеет ничего. И если вы решили избавиться от лишнего веса не только с помощью диеты, но и записавшись в зал, следите, чтобы тренировки «работали» со всеми группами мышц. Так вы будете выглядеть спортивно и гармонично.

4. Без пота нет результата

Процесс потери влаги ну очень индивидуален и никак не связан с похудением. Вы можете потеть на тренировках или почти не потеть (есть и такие уникумы), но не стоит думать, что с каждым литром пота на тренировке с вас стекает лишний вес. Да, вы можете избавиться от отеков, которые часто прибавляют лишние килограммы, но и это не панацея, если вы не следите за водно-солевым балансом. Так что в течение дня необходимо выпивать достаточно жидкости (кофе и чай не в счет, они выводят влагу из организма, поэтому отдавайте предпочтение чистой воде). Еще следите за количеством соли, которую вы добавляете в еду при приготовлении (около 5-6 граммов в день). В общем, занимаемся, потеем и следим за калорийностью того, что едим.

5. Углеводное окно

Стоит оговориться, стопроцентного научного доказательства того, что это «окно» работает, до сих пор не получено. Считается, что сразу после физической нагрузки и в течение какого-то времени организм лучше усваивает белки и углеводы из пищи, и именно в этот временной отрезок ее энергия идет на пользу мышцам. Жир при этом не накапливается и вообще не образуется.

Если вы не бодибилдер, не стоит проверять эту теорию на себе. Во-первых, при сбалансированном питании вам не нужно будет открывать-закрывать окна, потому что лишнему жиру неоткуда будет взяться. А во-вторых, представьте — вы вышли с тренировки, зашли в душ, переоделись, отвлеклись на что-то, а тут и окно захлопнулось. Не будете же вы, не успев прийти в себя, поглощать пищу прямо возле шкафчиков.

6. Чтобы похудеть, надо меньше есть

Чтобы похудеть, надо обращать внимание на то, что вы едите и сколько вы едите. Например, вы съели утром круассан с маслом. Даже если вы потом съели что-то низкокалорийное, свои полтысячи калорий вы уже получили. И все остальное идет как лишний довесок, откладываясь там, где не надо. А вот если вы съели вареную куриную грудку, порцию гречки и овощной салат, вы освоили больший объем низкокалорийной пищи, энергетическая ценность которой не сравнима с той, что дадут круассаны. Так что в первую очередь думайте о качестве еды, которую вы готовите и употребляете.

7. Если много занимаешься, то можно не ограничивать себя в еде