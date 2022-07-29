В чем нуждается ваша косметичка

Очень часто в косметичке становится сложно найти какое-либо средство. Творческий беспорядок перерастает в банальное захламление. Знакомо? Тогда пора браться за дело! Уверяем, как только вы начнете придерживаться наших советов, искать нужное средство и наносить макияж станет куда приятней.

Подготовьте место

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Тени по всей косметичке или рассыпавшийся хайлайтер — классика жанра. Чтобы не поставить под удар рядом лежащие вещи, обязательно подготовьте поверхность: уберите лишние предметы, расстелите бумагу или пакеты, так гораздо легче будет убраться после разбора и не пострадает мебель.

Соберите косметику со всех уголков

Полный объем работ будет оценен только когда вся косметика окажется в одном месте, не забудьте принести блеск для губ из кармана и пудру из сумочки.

Избавьтесь от пустых баночек

Тушь для ресниц, которая давно уже подсохла, карандаш, который уже даже неудобно точить, консилер, который приходится выковыривать с усилием, всему этому не место в вашей косметичке. Эти средства не приносят пользы, а лишь захламляют пространство, так зачем коллекционировать бесполезные вещи? Избавьтесь от них и освободите место для действительно нужных продуктов.

Сроки годности

Это та деталь, на которую никогда не обращают свое внимание и пользуются косметикой десятками лет. Иногда это оправданно, но с жидкими текстурами не стоит шутить. Как правило, срок годности тональных средств составляет 12—18 месяцев после даты вскрытия, использование по истечении срока годности чревато высыпаниями и воспалениями. Более внимательно нужно относиться и к средствам, которые касаются глаз, ведь они наиболее чувствительны и могут покраснеть в ответ на использование залежавшейся туши или подводки. Палетки теней тоже продукт, к которому нужно относиться с осторожностью. Обычно их всегда в избытке, и по окончании срока годности мы редко их используем до конца. Здесь нужно проявить бдительность, иногда и вправду можно использовать их подольше, нужно лишь следить за состоянием консистенции, если не наблюдается белого покрытия или плесени, можно продлить срок использования на пару месяцев.

Подарите косметике новую жизнь

У каждой из нас, девочек, бывают ситуации, когда мы импульсивно совершаем покупки и потом пользуемся лишь одним хайлайтером из трех купленных, потому что остальные не подошли по текстуре или лежат «про запас». Если вы не пользуетесь средством, то не лучшей идеей будет оставлять его на черный день, ведь мы помним из прошлого пункта, что косметика не вечна, более того, если вы за 3 месяца не воспользовались средством, шансы накраситься им на четвертый очень малы. Лучше предложите подругам обменяться на что-то другое или просто подарите залежавшиеся продукты, и вам плюсик к карме, и им приятно!

Содержите кисти в чистоте

Будем честны, все мы знаем, что кисти нужно мыть после каждого использования, но сколько из нас действительно следуют советам? Будем считать, что сейчас самое время привести кисти в порядок, необходимо регулярно очищать их специальными салфетками или мылом для чистки. Ни в коем случае не замачивайте их, потому что есть риск, что кисти расклеятся. Сушить лучше в горизонтальном положении, чтобы вода не попадала внутрь.

Организуйте систему хранения

Зачастую у каждой из нас есть средства на каждый день и те, которыми мы пользуемся в лучшем случае пару раз в неделю или вовсе только по праздникам. Их лучше хранить в разных местах для вашего же удобства. Оцените объем средств для ежедневного применения и подберите косметичку нужного размера. Для остальной косметики подберите органайзер, это гораздо удобнее и вместительнее, более того, будет место для уходовой косметики.

Составьте список того, что необходимо заменить

После тщательного разбора вы поймете что нужно заменить и что докупить, посмотрите советы бьюти-блогеров, подумайте чем действительно вы будете пользоваться и что важно для вас при выборе продукта. Кому-то важна консистенция продукта, а кому-то внешний вид или состав.

Отправляйтесь за покупками!