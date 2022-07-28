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1 час назад

Парикмахер раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам

Lenta.ru

Визажист и стилист по волосам Ольга Чарандаева раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам. Соответствующие комментарии специалистки приводит издание Peopletalk.

Парикмахер раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам парикмахера, в первую очередь тонким прядям необходимо обеспечить плотность с помощью спреев. Однако использовать данные средства лучше сразу после мытья головы.

Кроме того, как считает Чарандаева, создание объема на упомянутом типе волос также зависит от укладки и стрижки. Так, в первом случае будут выигрышнее смотреться текстурированные прически, предполагающие нарочитую небрежность. Что касается стрижек, то обладательницам тонких волос следует обратить внимание на варианты с длиной до плеч.

Помимо прочего, для придания прикорневого объема локонам важно подбирать щетки-брашинги правильных размеров.

«Главные критерии — удобство и средний диаметр. Последний должен быть не слишком широким и не слишком узким», — рассказала эксперт.

Чарандаева также порекомендовала обратить внимание на бигуди-липучки. По ее мнению, с данным инструментом также можно добиться прикорневного объема.

«Начинай накручивать пряди от корней, постоянно фиксируя их. А после того как волосы подсохнут, подсуши их феном и сними», — объяснила она, добавив, что полученную укладку следует зафиксировать спреем или лаком.

Раннее в июле британская стилистка Кэлли Борг назвала лучшую и худшую стрижки для обладательниц тонких волос. Специалистка заявила, что женщинам необходимо избегать слишком длинных прядей, поскольку подобные укладки подчеркивают несовершенства шевелюры. При этом наиболее удачной в данном случае она назвала прическу боб.

Красота,
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