Парикмахер раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам

Визажист и стилист по волосам Ольга Чарандаева раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам. Соответствующие комментарии специалистки приводит издание Peopletalk.

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По словам парикмахера, в первую очередь тонким прядям необходимо обеспечить плотность с помощью спреев. Однако использовать данные средства лучше сразу после мытья головы.

Кроме того, как считает Чарандаева, создание объема на упомянутом типе волос также зависит от укладки и стрижки. Так, в первом случае будут выигрышнее смотреться текстурированные прически, предполагающие нарочитую небрежность. Что касается стрижек, то обладательницам тонких волос следует обратить внимание на варианты с длиной до плеч.

Помимо прочего, для придания прикорневого объема локонам важно подбирать щетки-брашинги правильных размеров.

«Главные критерии — удобство и средний диаметр. Последний должен быть не слишком широким и не слишком узким», — рассказала эксперт.

Чарандаева также порекомендовала обратить внимание на бигуди-липучки. По ее мнению, с данным инструментом также можно добиться прикорневного объема.

«Начинай накручивать пряди от корней, постоянно фиксируя их. А после того как волосы подсохнут, подсуши их феном и сними», — объяснила она, добавив, что полученную укладку следует зафиксировать спреем или лаком.