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3 часа назад

Визажист объяснила, как нельзя наносить тональный крем

Газета.Ru

Блогер и визажист Кейт О'Нил Талберт рассказала о самой частой ошибке в макияже – размазывании тонального крема кистью. Об этом сообщает The Sun.

Визажист объяснила, как нельзя наносить тональный крем
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

«Я умоляю вас, перестаньте тереть и размазывать тональный крем по лицу. Лучше попрактикуйтесь в нанесении продукта по моему примеру, и вы будете поражены разницей», — сказала она в ролике.

Визажист обнаружила, что большинство людей совершают одну и ту же ошибку при нанесении тональной основы. В своем ролике в TikTok-аккаунте она показала, как правильно создавать тон на лице.

На видео Кейт О'Нил Талберт взяла кисть и ей размазала тон по лицу. После нанесения она посоветовала не следовать этому методу и забыть про него навсегда.

Далее она показала правильный вариант нанесения тона. Визажист взяла средство чистыми пальцами и мягкими похлопывающими движениями нанесла его на лицо. Эффект оказался кардинально другим. Во втором случае тон быстрее впитался и сделал поры невидимыми.

Красота,
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