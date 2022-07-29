Визажист объяснила, как нельзя наносить тональный крем

Блогер и визажист Кейт О'Нил Талберт рассказала о самой частой ошибке в макияже – размазывании тонального крема кистью. Об этом сообщает The Sun.

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«Я умоляю вас, перестаньте тереть и размазывать тональный крем по лицу. Лучше попрактикуйтесь в нанесении продукта по моему примеру, и вы будете поражены разницей», — сказала она в ролике.

Визажист обнаружила, что большинство людей совершают одну и ту же ошибку при нанесении тональной основы. В своем ролике в TikTok-аккаунте она показала, как правильно создавать тон на лице.

На видео Кейт О'Нил Талберт взяла кисть и ей размазала тон по лицу. После нанесения она посоветовала не следовать этому методу и забыть про него навсегда.