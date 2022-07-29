Раскрыт простой способ визуально увеличить грудь

Звезда американского реалити-шоу «Остров любви» Молли Сэлмон раскрыла простой способ визуально увеличить грудь без помощи специального нижнего белья и хирургических вмешательств. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте другого участника проекта, Самуэля Агбиджи.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Телезвезда призналась, что является обладательницей груди первого размера. При этом она отметила, что не собирается прибегать к пластике или носить бюстгальтеры с эффектом пуш-ап. По словам девушки, вместо этого она применяет лайфхак, который позволяет скорректировать формы.

Так, знаменитость заявила, что использует средства для контуринга лица и бронзер, нанося их на зону декольте таким образом, чтобы за счет контраста света и тени создать необходимую иллюзию. На размещенных кадрах заметно, что указанные косметические средства помогают визуально добавить объем бюсту.

Упомянутый ролик набрал более 820 тысяч просмотров. Пользователи сети высказали свое мнение о лайфхаке в комментариях.