7 лайфхаков с губной помадой, которые изменят ваш макияж

Всего несколько прикосновений яркой помады к губам, и лицо кажется свежее, моложе, выразительнее. С ее помощью можно превратить нюдовый макияж в вечерний, создать более сексуальный или строгий образ.

А с помощью этих лайфхаков вы выведете использование любимой помады на новый уровень.

Вместо румян

Чем больше оттенков повторяется в макияже, тем гармоничнее смотрится лицо. Поэтому эксперты советуют дотрагиваться румянами до кончика носа и верхних век. Можно усилить этот эффект, использовав помаду вместо румян. Такой прием понравится тем, кто любит естественный влажный финиш.

Впрочем, добиться матового эффекта тоже можно, если припудрить лицо после завершения макияжа.

Вместо геля для бровей

Густые брови сейчас в моде, но они требуют постоянной укладки. Чтобы сэкономить на специальном геле или мыле, в качестве фиксатора можно использовать гигиеническую помаду. Нанесите на подушечки пальцев, а с них перенесите на щеточку и расчешите брови. Фиксация продержится весь день.

Продлить стойкость парфюма

Если любимый аромат быстро выветривается — продлить стойкость духов поможет та же гигиеничка! Для этого нанесите бальзам на кожу за ухом и капните духи. Запах не улетучится много часов.

Сделайте плампер из любимого блеска

В линейках большинства брендов есть специальные средства, увеличивающие объем губ за счет раздирающих компонентов. Такие продукты называются пламперами. Но сделать плампер можно из любого блеска для губ: просто капните масло перечной мяты в тюбик и хорошо перемешайте.

Создайте свою палетку

Носить с собой несколько тюбиков помады не очень удобно, а обновить макияж или сменить дневной вариант на вечерний хочется. Визажисты предлагают создать свою уникальную палетку из обычной таблетницы: перенесите в каждый отсек нужный тон и носите упаковку с собой, так у вас будет возможность менять цвет помады, когда угодно.

Продлите стойкость

Иногда любимые оттенки помады оказываются совершенно не стойкими, это можно исправить, если припудрить накрашенные губы через салфетку.

Создайте идеальный контур