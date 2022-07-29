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4 часа назад

Парикмахеры перечислили лучшие стрижки для каждого типа лица

Lenta.ru

Редакторы модного журнала Glamour совместно со звездными парикмахерами перечислили лучшие стрижки для каждого типа лица. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Парикмахеры перечислили лучшие стрижки для каждого типа лица
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, женщинам с типом лица «сердце» подойдет стрижка боб с длинными мягкими слоями. По мнению ведущего стилиста салона SALON64 в Лондоне Стива Холланда, данная прическа прибавит немного объема в области челюсти.

Для овальной формы лица подойдут различные виды причесок с любой длиной волос. Как отмечает стилист и основатель бренда Fekkai Фредерик Феккей, удачно будут смотреться как пикси, так и челка-шторка.

По словам стилиста и международного креативного директора марки Color Wow Дома Силей, женщины с квадратной формой лица имеют широкий лоб, скулы, а также массивный подбородок. «Как правило, у такого типа присутствует сильно выраженная линия подбородка, поэтому ее необходимо смягчить. Попросите своего мастера добавить слои вокруг лица, чтобы визуально смягчить угол данной зоны», — рассказал он. Также он отметил, что челку можно зачесать набок, чтобы выделить скулы, убрав таким образом акцент с подбородка.

Обладательницам вытянутой формы лица следует свести к минимуму объем на макушке и сосредоточиться на создании объема по бокам. «Здесь лучше использовать слои, обрамляющие лицо. Они смягчат длинные волосы и создадут форму, чтобы выделить глаза и скулы», — объяснил стилист бренда TRESemmé Аарон Карло и добавил, что стоит обратить внимание на стрижки боб или челки с длиной до скул.

В заключение специалисты рассказали, что женщинам с круглым и ромбовидным типом лица подойдут текстурированные стрижки пикси. При этом эксперты предупредили, что стоит избегать пышных челок и проборов посередине.

Красота,Стив Холланд,
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