Пластический хирург раскрыл секрет Оксаны Федоровой

Как отмечается, 44-летняя знаменитость поделилась в своих соцсетях видео, где продемонстрировала лицо крупным планом. В свою очередь, медик в беседе с изданием объяснил, как ей удается сохранять красоту. Врач заверил, что Федорова прибегала к инъекциям ботокса. Кроме того, он предположил, что внешность знаменитости подверглась ряду других косметологических процедур. «Скорее всего, делала нос — очень уж аккуратный. Губы подкачаны, скулы подколоты», — заявил Плахотин.