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3 часа назад

Пластический хирург раскрыл секрет Оксаны Федоровой

Lenta.ru

Российский пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет идеальной внешности победительницы «Мисс Вселенная — 2002», телеведущей Оксаны Федоровой. Комментарий эксперта приводит портал Blitz+.

Пластический хирург раскрыл секрет Оксаны Федоровой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отмечается, 44-летняя знаменитость поделилась в своих соцсетях видео, где продемонстрировала лицо крупным планом. В свою очередь, медик в беседе с изданием объяснил, как ей удается сохранять красоту. Врач заверил, что Федорова прибегала к инъекциям ботокса. Кроме того, он предположил, что внешность знаменитости подверглась ряду других косметологических процедур. «Скорее всего, делала нос — очень уж аккуратный. Губы подкачаны, скулы подколоты», — заявил Плахотин.

В то же время специалист отметил, что телеведущая не делала подтяжку и блефаропластику.

Красота,Оксана Федорова,
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