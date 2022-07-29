Женщина отрастила усы и отказалась сбривать их

Жительница округа Каннур, штат Керала в Индии, отрастила усы, решила жить по своим правилам и отказалась сбривать растительность на лице, несмотря на советы окружающих. Об этом сообщает NDTV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

35-летняя Шийя столкнулась с проблемой роста волос на верхней губе после того, как ей удалили матку. В общей сложности за десять лет женщина перенесла шесть хирургических операций. В ходе одной из них врачи удалили кисты на ее яичниках, а в ходе другой — опухоль в груди.

В отличие от большинства женщин с подобной проблемой, индианка решила отрастить усы. Такой образ ей очень понравился.

«Я не могу жить без усов. Когда началась пандемия COVID-19, мне не нравилось постоянно носить маску, так как она скрывала мое лицо»,

— сказала Шийя.

По словам женщины, она не пытается что-либо доказать наличием у себя усов.

«Я просто делаю то, что мне нравится. Если бы у меня было две жизни, возможно, одну я прожила бы для других»,

— сказала она.

Усы Шийи стали частью ее жизни. Люди часто издевались над ней из-за ее внешности, но она не хочет ее менять. Даже муж и семья женщины не возражают против ее усов.