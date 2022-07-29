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39 минут назад

Девушка научилась наращивать ресницы и стала миллионершей

Lenta.ru

Жительница Джорджии, США, Миара Эмони освоила технику наращивания ресниц и стала миллионершей. Ее история заинтересовала журналистов The Sun.

Девушка научилась наращивать ресницы и стала миллионершей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 26-летняя американка потратила на обучение данному ремеслу накопленные ею 375 долларов (около 23,8 тысячи рублей). Окончив курс, девушка начала применять свои умения на практике в родном городе Атланте, где затем открыла бьюти-студию.

Впоследствии Эмони расширила бизнес, основав компанию The Lash Vault, которая на данный момент специализируется на производстве и продаже искусственных ресниц для наращивания, а также сопутствующих материалов и обучающих курсов.

«Мой образ жизни сильно изменился. Я наконец смогла купить себе хорошую машину. Кроме того, я всегда мечтала об обуви Chanel и теперь могу себе ее позволить»,

— призналась девушка.

Красота,Chanel,
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