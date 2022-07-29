Девушка нарастила себе волосы и показала нелепый результат

Блогерша Эмили Пеш из Техаса, США, сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат. Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает 491 тысячу подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала получившуюся прическу, повернувшись к камере спиной. Видно, что ее собственные локоны оттенка блонд, русые у корней, заканчиваются немного ниже плеч. При этом с ними контрастируют добавленные ею прямые пряди более яркого тона, неровно торчащие из-под основного объема волос и доходящие до талии.