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1 час назад

Девушка сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат

Lenta.ru

Блогерша Эмили Пеш из Техаса, США, сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 491 тысячу подписчиков.

Девушка нарастила себе волосы и показала нелепый результат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала получившуюся прическу, повернувшись к камере спиной. Видно, что ее собственные локоны оттенка блонд, русые у корней, заканчиваются немного ниже плеч. При этом с ними контрастируют добавленные ею прямые пряди более яркого тона, неровно торчащие из-под основного объема волос и доходящие до талии.

«Возможно, вы думали, что я только что сэкономила 2000 долларов (приблизительно 127 тысяч рублей), самостоятельно нарастив себе пряди, пока не досмотрели это видео»,

— подписала публикацию инфлюэнсерша.

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