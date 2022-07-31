Пластический хирург назвал самые востребованные процедуры

В последнее время в мире происходит немало перемен и, кажется, что кризис или по крайней мере не самые лучшие времена коснутся всех сфер, включая пластическую хирургию. Но доктор медицинских наук Тигран Алексанян убежден, что спрос на эстетические процедуры будет так же высок. Какие запросы сегодня можно услышать от пациентов и какие перемены ждут бьюти-отрасль?

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Тигран Алексанян Доктор медицинских наук, пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic

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Финансовая нестабильность в стране многим послужила толчком к активным действиям. Мужчины и женщины стали больше жить сегодняшним днём и не откладывать операцию в долгий ящик. Деньги могут обесцениться, а инвестиция в себя – очень мудрое решение. Какими бы не были времена, от привлекательной внешности зависит уверенность в себе – а это важная опора в жизни, позволяющая двигаться вперёд. Первый шок и паника у всех прошли, заработали новые социальные сети и всё постепенно стало возвращаться в привычное русло. Просто с некоторыми изменениями. Что касается профессиональных опытных хирургов, то новые пациенты, как правило, приходят по рекомендациям и отзывам. Старое доброе сарафанное радио всегда работает исправно.

Сегодня многих волнует повышение цен и доступность расходных материалов. Прайс клиники будет меняться, но в пределах 30%. Мы стараемся удерживать старые расценки на пребывание в стационаре, консультации, но влиять на стоимость импортных расходных материалов, увы, невозможно. Сильнее всего вырастет прайс на операции с силиконовыми имплантами, так как российских аналогов попросту нет. Перебоя с поставками тоже не ожидается: возможно, будет более долгой логистика. Хотя в настоящее время пациентам не о чем волноваться - всё работает, как часы.

Какие операции остаются востребованными?

Ринопластика

Малотравматичная методика не разрушает естественную анатомию носа, отеки и гематомы значительно меньше, и видимых рубцов после вмешательства нет. Пластика носа проводится сегодня при помощи бережных инструментов. В руках опытного хирурга это отличный способ исправить эстетические несовершенства, скорректировать длину, спинку, изменить форму кончика и ноздрей, а также восстановить функцию нарушенного носового дыхания. Предварительное 3D-моделирование позволит детально спрогнозировать результат, который будет гармонично вписываться в образ и черты лица.

Блефаропластика

Самая востребованная процедура для коррекции возраста. Доступный способ выглядеть современно, молодо и свежо. Все меньше людей хотят транслировать мешки и грыжи под глазами, отечность и нависшие веки. Блефаропластика способна распахнуть взгляд, устранить хмурый вид и стереть несколько лет с лица. Следы слишком активной мимики в периорбитальной области тоже дает прекрасный anti-age эффект.

Маммопластика

Упругая и молодая грудь во все времена остается символом женского обаяния и сексуальности. Спрос на операцию не меняется, разве что есть перемены в трендах – более естественная, натуральная, с отсутствием даже намека на вмешательство. Девушки корректируют размер, чтобы расстаться с комплексами, более взрослые – чтобы приподнять и вернуть привлекательные контуры после родов и кормления грудью.

Подтяжка лица