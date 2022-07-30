Что обязательно должно быть в гардеробе уверенной в себе женщины

Отметим, что гардероб любого человека должен включать в себя некоторые базовые вещи. Это необходимо для того, чтобы неожиданная встреча или мероприятие не застали вас врасплох. К тому же с определенным набором базовых вещей вы сможете миксовать их так, что ваши образы будут меняться почти ежедневно.

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"Рамблер" спросил у эксперта по этикету, какие вещи должны быть у каждой уверенной в себе женщины.

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Каждая женщина хочет выглядеть красиво, модно, уверенно. Иметь свой стиль. И, приходя в магазин, мы часто покупаем вещи по настроению и не планируем их сочетания друг с другом и теми вещами, которые уже есть в нашем гардеробе.

Итак, начнем с основного. Все слышали понятие базовый гардероб – он и является основой для всех наших образов. Что же туда входит? Юбка, брюки, блузка, водолазка, платье, костюм брючный или с юбкой, жакет, кардиган, топ или блуза с коротким рукавом, сумочка, туфли на каблуке и обувь на плоском ходу. Подобрав идеальный по цвету, размеру базовый гардероб, вы уже будете себя чувствовать уверенно. Тем более, что эти вещи можно сочетать друг с другом в разных вариантах.

Ольга Федотова Эксперт по этикету

Базовый гардероб имеет, что логично, базовые цвета. Коричневый, темно-синий, серый – цвета для костюмов, брюк, юбок, жакетов. А вот блузы, топы, рубашки имеет смысл покупать в более ярком цвете: голубой, бежевый, розовый, зеленый, цвет слоновой кости и тд. Яркие и сочные цвета оставляем на аксессуары.

Мы подготовили для вас готовые формулы сочетания одежды:





1. Рубашка + брюки + жакет,

2. Рубашка+ юбка+ жакет,

3. Жакет+топ+юбка,

4. Кардиган+рубашка+юбка,

5. Жакет+топ+брюки,

6. Водолазка+юбка,

7. Кардиган+водолазка+ брюки,

8. Жакет+ водолазка+юбка,

9. Жакет+водолазка+ брюки,

10. Платье+жакет,

11. Платье+кардиган,

12. Кардиган+топ+юбка,

13. Комбинезон+аксессуары,

14. Платье +аксессуары,

15. Костюм+ водолазка,

16. Костюм+рубашка. Ольга Федотова Эксперт по этикету