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3 часа назад

Что обязательно должно быть в гардеробе уверенной в себе женщины

Мира Маркина
Ольга Федотоваэксперт

Отметим, что гардероб любого человека должен включать в себя некоторые базовые вещи. Это необходимо для того, чтобы неожиданная встреча или мероприятие не застали вас врасплох. К тому же с определенным набором базовых вещей вы сможете миксовать их так, что ваши образы будут меняться почти ежедневно.

Что обязательно должно быть в гардеробе уверенной в себе женщины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" спросил у эксперта по этикету, какие вещи должны быть у каждой уверенной в себе женщины.

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Каждая женщина хочет выглядеть красиво, модно, уверенно. Иметь свой стиль. И, приходя в магазин, мы часто покупаем вещи по настроению и не планируем их сочетания друг с другом и теми вещами, которые уже есть в нашем гардеробе.

Итак, начнем с основного. Все слышали понятие базовый гардероб – он и является основой для всех наших образов. Что же туда входит? Юбка, брюки, блузка, водолазка, платье, костюм брючный или с юбкой, жакет, кардиган, топ или блуза с коротким рукавом, сумочка, туфли на каблуке и обувь на плоском ходу. Подобрав идеальный по цвету, размеру базовый гардероб, вы уже будете себя чувствовать уверенно. Тем более, что эти вещи можно сочетать друг с другом в разных вариантах.
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету

Базовый гардероб имеет, что логично, базовые цвета. Коричневый, темно-синий, серый – цвета для костюмов, брюк, юбок, жакетов. А вот блузы, топы, рубашки имеет смысл покупать в более ярком цвете: голубой, бежевый, розовый, зеленый, цвет слоновой кости и тд. Яркие и сочные цвета оставляем на аксессуары.

Мы подготовили для вас готовые формулы сочетания одежды:


1. Рубашка + брюки + жакет,
2. Рубашка+ юбка+ жакет,
3. Жакет+топ+юбка,
4. Кардиган+рубашка+юбка,
5. Жакет+топ+брюки,
6. Водолазка+юбка,
7. Кардиган+водолазка+ брюки,
8. Жакет+ водолазка+юбка,
9. Жакет+водолазка+ брюки,
10. Платье+жакет,
11. Платье+кардиган,
12. Кардиган+топ+юбка,
13. Комбинезон+аксессуары,
14. Платье +аксессуары,
15. Костюм+ водолазка,
16. Костюм+рубашка.
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету

Выбирая сумочку для базового гардероба, помните, что она должна отличаться функциональностью, иметь плотный каркас и быть лаконичного цвета и формы.

Красота,Ольга Федотова,
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