Что обязательно должно быть в гардеробе уверенной в себе женщины

Отметим, что гардероб любого человека должен включать в себя некоторые базовые вещи. Это необходимо для того, чтобы неожиданная встреча или мероприятие не застали вас врасплох. К тому же с определенным набором базовых вещей вы сможете миксовать их так, что ваши образы будут меняться почти ежедневно.
"Рамблер" спросил у эксперта по этикету, какие вещи должны быть у каждой уверенной в себе женщины.
Каждая женщина хочет выглядеть красиво, модно, уверенно. Иметь свой стиль. И, приходя в магазин, мы часто покупаем вещи по настроению и не планируем их сочетания друг с другом и теми вещами, которые уже есть в нашем гардеробе.
Базовый гардероб имеет, что логично, базовые цвета. Коричневый, темно-синий, серый – цвета для костюмов, брюк, юбок, жакетов. А вот блузы, топы, рубашки имеет смысл покупать в более ярком цвете: голубой, бежевый, розовый, зеленый, цвет слоновой кости и тд. Яркие и сочные цвета оставляем на аксессуары.
Выбирая сумочку для базового гардероба, помните, что она должна отличаться функциональностью, иметь плотный каркас и быть лаконичного цвета и формы.