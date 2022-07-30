Как связаны здоровье зубов и носогубные складки

Врач-стоматолог-ортопед Владимир Лосев рассказывает о случаях, когда поход к дантисту отражался на внешности пациента

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Здоровье и правильное функционирование организма невозможно без здоровых зубов — данный факт уже не вызывает сомнений ни у специалистов, ни у пациентов. Исследования показывают, что без здоровых зубов невозможно сохранение красоты и молодости. Пластические хирурги откровенно говорят о том, что заниматься омоложением, прибегать к различным подтяжкам кожи, имея не полный комплект зубов, мягко говоря, бесполезно, так как результат вмешательства либо будет непродолжительным по времени, либо недостаточным.

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Считается, что носогубные складки — один из главных визуальных признаков старения. Носогубные складки придают лицу усталость, добавляют возраст. Их появление связывают со снижением качества, потерей тургора и эластичности кожи. Помимо этого, появление носогубных складок относят к первым признакам птозирования тканей и снижению тонуса мышц лица. Но помимо всего, не стоит забывать, что за появление носогубных складок также отвечает старение лицевого отдела черепа и состояние зубочелюстного аппарата.

Носогубные складки являются ярким маркером положения нижней челюсти относительно черепа. Проявляется это высоты нижней трети лица. Что такое высота нижней трети лица? Нашу голову можно условно разделить на три части — верхнюю среднюю и нижнюю. Нижняя треть лица характеризуется высотой прикуса — тем, насколько расстояние нижней челюсти уменьшено, увеличено или находится в норме по отношению к верхней челюсти. Соответственно все три трети лица должны быть равны по своему расстоянию.

При стираемости зубов, их потере, неправильном протезировании либо с течением времени происходит физиологическая стираемость зубов, что логично, так как с возрастом общая длина зубов уменьшается. Этот процесс приводит к уменьшению параметров нижней трети лица: таким образом нижняя челюсть начинает располагаться ближе к верхней челюсти. Расстояние между челюстями становится меньше, чем это необходимо.

Эти изменения прямым образом начинают влиять и на лицо — появляются морщины, углубляются носогубные складки, опускаются уголки рта, меняется форма расположения подбородка. Это характерные изменения внешности, которые происходят с возрастом.

Поэтому коррекция внешности (омоложение) должна происходить не только с помощью косметологии, но и, безусловно, с помощью стоматологии. Прежде всего, должно происходить восстановление правильного прикуса, в том числе высоты прикуса.