Дженнифер Гарнер дала женщинам бьюти-совет

Актриса Дженнифер Гарнер призналась, что главный совет по уходу за собой, который она может дать — это поменьше смотреться в зеркало. Об этом она сказала в интервью изданию Harper.

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Отвечая на вопрос, какая бьюти-рекомендация ей запомнилась больше всего, 50-летняя актриса сказала:

«Мой бьюти-совет всегда один: поменьше смотрите в зеркало, поменьше переживайте и оглядывайтесь на весь остальной мир, чтобы понять, на что вы лучше потратите свое время».

Она объяснила, что большинство людей смотрят на свои лица гораздо чаще, чем это делают окружающие, но это приносит только вред.

«Вы становитесь одержимы тем, как меняется ваше лицо, и начинаете думать, что в нем можно исправить», — сказала Дженнифер Гарнер.

Актриса предупредила от соблазна исправлять возрастные изменения инъекциями филлеров в молодом возрасте.

«Будьте очень, очень, невероятно осмотрительны и ждите как можно дольше, прежде чем что-то добавлять. Я не думаю, что если вам 37, нужно начинать делать уколы [красоты]», — порекомендовала звезда Голливуда.