8 продуктов питания, которые ежедневно портят кожу лица

Представьте такую ситуацию: вы потратили массу усилий на уход за кожей лица, вложились финансово в дорогостоящие средства – а результат всё равно оставляет желать лучшего. Кожа тусклая, бледная, с сероватым оттенком. Знакомая ситуация? Не расстраивайтесь: просто вы неправильно питаетесь, и на вашем столе систематически присутствует «вредитель красоты кожи». Как же его вычислить?

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Есть восемь распространенных продуктов, которым место на диетической «скамье подсудимых».

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Жареный бекон. Вообще-то, любое переработанное мясо для кожи не слишком полезно, утверждают косметологи. В нём содержится нитрит натрия: этот краситель вызывает воспаления кожи, способствует образованию складок и морщин. Также колбасу и бекон круто засаливают для того, чтобы продукт дольше не портился, а соль высушивает кожу, мешает выработке коллагена, вызывает шелушение, ощущение стягивания.

Ароматизированный йогурт. Все сладкие варианты – в стоп-лист! Повышение сахара в крови чревато кожными воспалениями.

Молоко, кто бы мог подумать, тоже не полезно для кожи. Из-за него может подняться уровень инсулина, вырабатывается кожное сало и появляются акне. К растительному молоку с минимальным содержанием сахара это не относится.

Картофель фри, как и любые продукты, жаренные в масле, также способствуют развитию воспалительных процессов во всех тканях. Систематическое поедание блюд во фритюре способно даже привести к раннему старению кожи.

Газировка, особенно сладкая. В ней не только сахар, но и фосфаты, которые разрушают коллаген в коже, от этого она истончается, теряет ригидность, покрывается морщинами.

Кофе и чай. Кофеин есть и в чае. Он усиливает выработку кортизола, и кожа также теряет влагу, становится более тонкой и морщинистой.