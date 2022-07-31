Загораем правильно: советы косметолога

До конца лета еще остается достаточно много времени, чтобы отправиться на отдых, который большинство из нас любят проводить на морском побережье, получая заряд витамина D. Однако не стоит забывать, что получение загара — не слишком полезное времяпрепровождение.

С каждым годом статистика по раковым заболеваниям кожи, особенно, в южных регионах страны только увеличивается. Уже не говоря о том, что именно загар является причиной ожогов и как следствие пигментации кожи, появления фотодерматозов и фотоаллергии, а также преждевременного старения из-за разрушения гиалуроновой кислоты (фотостарение кожи), которая приводит к сухости кожи и появлению морщин. Поэтому в идеале, если вы хотите сохранить красоту, молодость и свое здоровье лучше вообще не загорать.

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Для тех, кто, несмотря ни на что, любит проводить время под прямыми лучами солнца, можно напомнить основные правила:

- Загорать нужно до 11 часов дня и после 17 часов вечера.

- Отнеситесь внимательно к выбору солнцезащитного средства — для отдыха подходят кремы с максимальной защитой (от 50 ед.). Не забывайте про крем для лица, кондиционер для волос и защитную помаду с SPF, так как солнечные лучи могут спровоцировать появление герпеса.

- Перед выходом из дома/номера отеля за полчаса необходимо нанести солнцезащитное средство на все тело целиком. Повторное нанесение средства на пляже допустимо частично. По правилам повторно солнцезащитное средство наносится через 1—1,5 после пребывания на солнце или сразу после купания.

- Не забывайте наносить средство от солнца на руки, лицо, шею, область декольте и другие открытые участки тела, если просто отправляетесь на прогулку или в магазин.

- Также не забывайте про использование солнцезащитных средств, когда вам предстоит экскурсия на целый день — в этом случае предусмотрительно нанести молочко сразу на все тело, если вам предстоит купание и длительное нахождение на открытых территориях (в горах и т. д.).

- Не делайте попыток загореть в первый же день, как приехали. Лучше и безопасней постепенно увеличивать время пребывания на солнце — так загар ляжет ровнее, и кожа будет более «закаленной» по отношению к воздействию солнечных лучей. Уходите в тень, под зонтик — это позволит вам находясь на пляже, в то же время не получить ожога.

- Если вы все же получили покраснение кожи, сделайте перерыв в приеме солнечных ванн. Когда отравляетесь на отдых, обязательно запаситесь пантенолом или средством с алоэ вера на всякий случай.

- Не пытайтесь спасти обгоревшую кожу только с помощью крема — это бесполезно. Сначала охладите кожу с помощью охлажденного под струей воды полотенца или пакета со льдом из холодильника, и уже потом наносите спасительный крем. Если потребуется повторите процедуру с охлаждением и нанесением средства, пока кожа не успокоится. Этот метод поможет избежать шелушения кожи после обгорания.