Лазерная блефаропластика век: особенности процедуры

Многие хирургические методики в настоящее время имеют альтернативу в косметологии. При этом под лазерной блефаропластикой век имеются в виду 3 разные процедуры. Первая процедура подразумевает хирургическое вмешательство, в котором вместо скальпеля используется лазер. Это самая обычная операция, по своей травматичности и проведению она практически ничем не отличается от классической блефаропластики верхнего и нижнего века.

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Помимо этого, существует также фракционная лазерная блефаропластика. Данное вмешательство часто называют «безоперационной блефаропластикой». Цели данной процедуры сопоставимы с лазерной шлифовкой кожи. В результате воздействия фракционного лазера СО2 стимулируется выработка коллагена, разглаживается кожа, присутствует эффект лифтинга, кожа уплотняется, ее качество заметно улучшается, она подтягивается, морщины даже глубокие становятся менее заметными. Процедура показана тем, кто страдает от наличия пигментации, и способствует осветлению темных кругов под глазами, так как оказывает влияние на кровообращение в данной области и улучшает лимфоток, что в свою очередь способствует борьбе с отечностью в данной зоне.

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Лазерную шлифовку кожи рекомендуют проводить после верхней блефаропластики век для того, чтобы сделать послеоперационный рубец менее незаметным. Также с помощью фракционного лазера СО2 можно поддерживать омолаживающий эффект после проведения классической блефаропластики возрастным пациентам. Окончательный результат процедуры можно наблюдать спустя 2—4 недели после ее проведения.

Может ли фракционная лазерная блефаропластика заменить собой хирургическую операцию по коррекции век?

У пациентов с незначительными возрастными изменениями — небольшим нависанием верхнего века, первыми признаками жировых грыж на нижнем веке, безусловно, да. Однако при значительном птозе или сильном выпячивании внутриорбитального жира на нижнем веке данная процедура бесполезна. В этом случае можно прибегнуть к трансконъюнктивальной лазерной блефаропластике. Данный метод позволяет провести оперативное вмешательство достаточно быстро и с наименьшими рисками. При помощи лазера делается разрез на конъюнктиве, это позволяет избавиться от жировых грыж. Разрез на слизистой нижнего века очень быстро заживает и становится незаметным. Поэтому данная операция получила название бесшовной блефаропластики.

Что же касается лазерной шлифовки кожи, нужно понимать, что любые косметологические способы борьбы с возрастными изменениями будут нуждаться в постоянном обновлении. В отличие от хирургической блефаропластики к шлифовке придется прибегать регулярно. При этом время восстановления после процедуры примерно такое же как после хирургической коррекции.