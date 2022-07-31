Как правильно выбирать солнцезащитный крем

Журналист из Which? обнаружил, что на самом деле некоторые кремы с защитой от солнечных лучей вовсе не так эффективны. Вот что вам нужно знать, если вы собираетесь загорать.

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Перед тем как купить солнцезащитный крем, вам нужно обратить внимание на несколько характеристик. Это, во-первых, SPF, то есть фактор защиты от солнца. По словам профессора Брайана Диффи из Британской ассоциации дерматологов, он оценивается этот фактор по шкале от 2 до 50 и более. Специалисты советуют брать крем с SPF 30+, так как в этом случае обеспечивается удовлетворительная защита от солнечных лучей.

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Помимо этого, убедитесь, что крем имеет рейтинг УФ-А (UVA), или защиты от низкоэнергетического и длинноволнового типа УФ-излучения. Хорошим кремом считается такой, который имеет UVA 4 или 5 звезд.

Что касается разновидности крема, то совсем не важно, в каком виде вы его покупаете: в виде собственно крема, лосьона, спрея и т.п. Самое главное - правильное нанесение, говорит Диффи. А ещё нужно не забывать повторно наносить крем каждые два часа.

Однако исследования показывают, что люди в среднем пропускают 10 % лица, когда наносят на него солнцезащитный крем. К тому же редко кто наносит этот крем так часто, как нужно.

Существуют также увлажняющие кремы с защитой от солнца. Но профессор Брайан Диффи не рекомендует ими заменять солнцезащитные. Исследование 2018 года, проведённое учёными из Ливерпульского университета, показало, что на самом деле увлажняющий крем с SPF обеспечивает гораздо меньшую защиту, чем обычный солнцезащитный. Кроме того, добавляет эксперт, увлажняющие кремы легче смываются с кожи.