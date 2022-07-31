Как правильно выбирать солнцезащитный крем

Журналист из Which? обнаружил, что на самом деле некоторые кремы с защитой от солнечных лучей вовсе не так эффективны. Вот что вам нужно знать, если вы собираетесь загорать.
Перед тем как купить солнцезащитный крем, вам нужно обратить внимание на несколько характеристик. Это, во-первых, SPF, то есть фактор защиты от солнца. По словам профессора Брайана Диффи из Британской ассоциации дерматологов, он оценивается этот фактор по шкале от 2 до 50 и более. Специалисты советуют брать крем с SPF 30+, так как в этом случае обеспечивается удовлетворительная защита от солнечных лучей.
Помимо этого, убедитесь, что крем имеет рейтинг УФ-А (UVA), или защиты от низкоэнергетического и длинноволнового типа УФ-излучения. Хорошим кремом считается такой, который имеет UVA 4 или 5 звезд.
Что касается разновидности крема, то совсем не важно, в каком виде вы его покупаете: в виде собственно крема, лосьона, спрея и т.п. Самое главное - правильное нанесение, говорит Диффи. А ещё нужно не забывать повторно наносить крем каждые два часа.
Однако исследования показывают, что люди в среднем пропускают 10 % лица, когда наносят на него солнцезащитный крем. К тому же редко кто наносит этот крем так часто, как нужно.
Существуют также увлажняющие кремы с защитой от солнца. Но профессор Брайан Диффи не рекомендует ими заменять солнцезащитные. Исследование 2018 года, проведённое учёными из Ливерпульского университета, показало, что на самом деле увлажняющий крем с SPF обеспечивает гораздо меньшую защиту, чем обычный солнцезащитный. Кроме того, добавляет эксперт, увлажняющие кремы легче смываются с кожи.
Есть два вида солнцезащитных кремов: химические (органические) и минеральные (неорганические). Они блокируют УФ-излучение по-разному. Первые отличаются тем, что поглощают ультрафиолетовые лучи и преобразуют энергию в безвредное тепло, которое человек не ощущает. Вторые работают так, что не только поглощают лучи, но и рассеивают часть этих лучей от кожи. Также в состав органических кремов нередко входит оксибензон, а неорганических - диоксид титана, оксид цинка. Кроме того, издание Which? обнаружило, что некоторые дорогие минеральные кремы не обеспечивают уровень защиты, заявленный производителем.