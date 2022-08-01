Названы самые опасные пластические операции

Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал «Пятому каналу» самые опасные пластические операции.

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Липосакция. Операция по откачиванию жира в кратчайшие сроки способна привести в порядок фигуры мужчин и женщин, но существуют и ограничения. За одну операцию можно потерять не более пяти литров вещества, объем свыше этого для здоровья является опасным. Такое вмешательство провоцирует стресс для организма, а восстановление проходит тяжело.

Абдоминопластика. Опасность коррекции живота связана с тем, что врачам нужно не задеть важные органы, а также сохранить их положение. В противном случае может произойти внутренний отек и скопление лимфы.