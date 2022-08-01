Трихолог назвала приводящие к облысению популярные прически

Трихолог Тейлор Роуз назвала приводящие к облысению популярные прически. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 860 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, потерю прядей могут вызвать тугие пучки и высокие хвосты, если подобные укладки делать слишком часто. Кроме того, тракционной алопеции способствует использование резинок для волос, отметила специалистка, указав, что наименьший вред наносят данные аксессуары из шелка.

В то же время повреждением растительности на голове сопровождается сон с мокрыми прядями и их сушка феном сразу после душа. В дополнение Роуз призвала мочить волосы перед купанием в бассейне.

«Они похожи на губку, поэтому, если вы сначала не пропитаете их чистой водой, они вберут в себя хлорированную»,