Реальный отзыв: скребок гуаша

В последнее время популярность набирают домашние процедуры для лица, в частности массаж. Кто-то предпочитает гимнастику, способную воздействовать на определенные мышцы, а кто-то делает самомассаж, помогающий разогреть застоявшиеся точки. Массаж можно делать руками, но для этого также есть специальные приспособления, например, скребок гуаша. О нем — в материале “Рамблера”.

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Как работает скребок гуаша

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Внешне скребок гуаша похож на тонкий ограненный и отполированный камень с несколькими выемками. Он имеет вытянутую форму для того, чтобы человек мог прорабатывать разные зоны лица.

Чаще всего у производителей встречается скребок гуаша из розового кварца, нефрита и авантюрина. Именно эти камни использовались в азиатской медицине. Раньше их делали также из серебра и костей и рогов животных. Эксперты расходятся во мнении относительно того, из какого материала должен быть скребок. Одни говорят, что это не имеет значения, поэтому на рынке можно найти скребки из стекла и пластика. Другие уверяют, что у камней сохраняется нужная температура и тяжесть для массажа.

Компании, продающие скребок, уверяют, что при регулярном использовании он может влиять на тонус кожи, подтягивать ее, увеличивать выработку коллагена, убирать отеки и даже менять форму лица. Например, если у вас есть щеки, то скребок способен сделать из них острые скулы. Объясняется это тем, что скребок “стимулирует движение лимфы” и “избавляет кожу от токсинов”.

У использования скребка есть противопоказания. Так, массаж с помощью гуаша не стоит делать людям с открытыми ранами на лице, а также тем, кто страдает аллергическими и инфекционными заболеваниями.

Ограничить использование скребка нужно беременным женщинам и тем, кто перенес любое хирургическое вмешательство за последние полгода. Также не стоит применять скребок в момент гипертонического приступа — он может его усугубить.

Тем, кто ни разу не делал массаж лица, рекомендуют начать с простых техник, а для более серьезного воздействия обращаться к профессионалу. Также лучше проконсультироваться с врачом перед применением скребка, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.

Отзывы покупателей

Покупатели восторгаются эффектом от применения скребка гуаша для лица. Однако говорят, что он подойдет преимущественно для молодой кожи, а также для женщин, у которых нет ярко выраженных признаков старения лица. По мнению покупателей, для того, чтобы снять отеки с лица, нужно использовать скребок раз в два дня, но массаж занимает много времени, поэтому не всем удается добиться желаемого эффекта.

“Конкретно для себя я заметила положительный эффект Гуаша, кожа стало выглядеть более здоровой, ушла серость с лица, она стала персиково-розового цвета и выглядит более напитанной” (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)



“Массаж отлично подтягивает контур и овал лица, помогает избавиться от комков биша и брылей, если их тщательно прорабатывать скребком. Я очень довольна результатами от проведения массажа и рекомендую попробовать каждому такую простую технику омоложения. Главное - не лениться и делать массаж регулярно”



“В целом при длительном массаже лица скребками Гуаша можно забыть об отеках, лицо выглядит более свежим, отдохнувшим. Да и ощущения тепла в лице очень приятные. Сразу ощущаешь, что лишняя спазмированность уходит”

Что касается регулярности и времени использования, можно заметить, что те, кто использовали скребок с утра, говорили об избавлении от отеков. Те, кто использовали скребок вечером, писали, что чувствуют, как мышцы лица расслабляются.

Многие покупатели рекомендуют использовать скребок вместе с маслом, для того, чтобы он скользил по коже. Однако масло подходит не всем. Например, у людей с жирной кожей могут быть высыпания. Поэтому массаж можно делать во время умывания с гелем или с увлажняющим кремом. Также его можно делать в то время, когда у вас на лице есть тканевая маска.

“Массаж гуаша можно делать и без крема, но я предпочитаю немного смягчить кожу и улучшить скольжение. Не нужно наносить много масла, как при ручном массаже, достаточно обычного уходового крема средней плотности. Если кожа очень сухая, то крем обязателен”