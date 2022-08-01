Реальный отзыв: скребок гуаша

В последнее время популярность набирают домашние процедуры для лица, в частности массаж. Кто-то предпочитает гимнастику, способную воздействовать на определенные мышцы, а кто-то делает самомассаж, помогающий разогреть застоявшиеся точки. Массаж можно делать руками, но для этого также есть специальные приспособления, например, скребок гуаша. О нем — в материале “Рамблера”.
Внешне скребок гуаша похож на тонкий ограненный и отполированный камень с несколькими выемками. Он имеет вытянутую форму для того, чтобы человек мог прорабатывать разные зоны лица.
Чаще всего у производителей встречается скребок гуаша из розового кварца, нефрита и авантюрина. Именно эти камни использовались в азиатской медицине. Раньше их делали также из серебра и костей и рогов животных. Эксперты расходятся во мнении относительно того, из какого материала должен быть скребок. Одни говорят, что это не имеет значения, поэтому на рынке можно найти скребки из стекла и пластика. Другие уверяют, что у камней сохраняется нужная температура и тяжесть для массажа.
Компании, продающие скребок, уверяют, что при регулярном использовании он может влиять на тонус кожи, подтягивать ее, увеличивать выработку коллагена, убирать отеки и даже менять форму лица. Например, если у вас есть щеки, то скребок способен сделать из них острые скулы. Объясняется это тем, что скребок “стимулирует движение лимфы” и “избавляет кожу от токсинов”.
У использования скребка есть противопоказания. Так, массаж с помощью гуаша не стоит делать людям с открытыми ранами на лице, а также тем, кто страдает аллергическими и инфекционными заболеваниями.
Ограничить использование скребка нужно беременным женщинам и тем, кто перенес любое хирургическое вмешательство за последние полгода. Также не стоит применять скребок в момент гипертонического приступа — он может его усугубить.
Тем, кто ни разу не делал массаж лица, рекомендуют начать с простых техник, а для более серьезного воздействия обращаться к профессионалу. Также лучше проконсультироваться с врачом перед применением скребка, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.
Покупатели восторгаются эффектом от применения скребка гуаша для лица. Однако говорят, что он подойдет преимущественно для молодой кожи, а также для женщин, у которых нет ярко выраженных признаков старения лица. По мнению покупателей, для того, чтобы снять отеки с лица, нужно использовать скребок раз в два дня, но массаж занимает много времени, поэтому не всем удается добиться желаемого эффекта.
“Конкретно для себя я заметила положительный эффект Гуаша, кожа стало выглядеть более здоровой, ушла серость с лица, она стала персиково-розового цвета и выглядит более напитанной” (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)
“Массаж отлично подтягивает контур и овал лица, помогает избавиться от комков биша и брылей, если их тщательно прорабатывать скребком. Я очень довольна результатами от проведения массажа и рекомендую попробовать каждому такую простую технику омоложения. Главное - не лениться и делать массаж регулярно”
“В целом при длительном массаже лица скребками Гуаша можно забыть об отеках, лицо выглядит более свежим, отдохнувшим. Да и ощущения тепла в лице очень приятные. Сразу ощущаешь, что лишняя спазмированность уходит”
Что касается регулярности и времени использования, можно заметить, что те, кто использовали скребок с утра, говорили об избавлении от отеков. Те, кто использовали скребок вечером, писали, что чувствуют, как мышцы лица расслабляются.
Многие покупатели рекомендуют использовать скребок вместе с маслом, для того, чтобы он скользил по коже. Однако масло подходит не всем. Например, у людей с жирной кожей могут быть высыпания. Поэтому массаж можно делать во время умывания с гелем или с увлажняющим кремом. Также его можно делать в то время, когда у вас на лице есть тканевая маска.
“Массаж гуаша можно делать и без крема, но я предпочитаю немного смягчить кожу и улучшить скольжение. Не нужно наносить много масла, как при ручном массаже, достаточно обычного уходового крема средней плотности. Если кожа очень сухая, то крем обязателен”
“При массаже Гуаша важно использовать масло или сыворотку. Это помогает скребку скользить по коже и не растягивать её. Я использую масло виноградной косточки и или масляную сыворотку”