3 лайфхака, как сохранить молодость кожи в мегаполисе

Связь между воздействием окружающей среды и старением кожи неоспорима. Мы расскажем как защитить кожу и продлить ее молодость в условиях большого города. Итак, из каких этапов должен состоять ваш каждодневный уход.

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воздействия смога

выхлопных газов автомобилей

тяжелых металлов

бесчисленного множества других факторов Кожа на протяжении всей жизни выполняет защитную функцию и особенно сильно подвержена стрессам в зрелом возрасте. Жители мегаполисов страдают от:

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Немаловажно заметить, что солнце тоже играет свою роль, ведь ультрафиолет негативно воздействует на эпидермис, вызывая пигментные пятна и провоцируя преждевременное старение кожи и появление морщин.

Мы хотели бы вам рассказать несколько правил, благодаря которым можно минимизировать вред для кожи.

Очищайте и увлажняйте кожу регулярно

Чем больше вы находитесь в городе, тем больше вы нуждаетесь в регулярном и качественном уходе. Он состоит из нескольких этапов: очищение, тонизация, увлажнение, защита.

1 этап — очищение

Самый важный по значимости, ведь неправильно или недостаточно очищенная кожа не способна впитать полезные вещества из уходовых средств. Умываться со средствами необходимо дважды в день утром и вечером, достаточно часто пренебрегают утренним уходом, хотя он не менее важен, ведь ночью кожа активно выделяет токсины и секреты сальных желез. Подбирать средства для умывание следует исходя из типа кожи, в данном вопросе лучше проконсультироваться у специалиста.

2 этап — тонизирование

Тоник является отличной основой для дальнейшего нанесения средств. Он удаляет остатки после этапа очищения и восстанавливает верхние защитные слои кожи. Тоник необходимо наносить при любом взаимодействии с водой, потому что pH приходит в пределы нормы лишь спустя некоторое время.

3 этап — питание

На данном этапе следует выбрать различные средства для питания, при склонной к сухости это крема и эмульсии, для жирной — флюиды, легкие эмульсии, гели, для комбинированной — средства, в составе которых есть минеральные масла.

4 этап — защита

Не следует пренебрегать защитой кожи, расскажем об этом более подробно в следующем пункте.

Защищайте эпидермис от внешних факторов

Большинство людей даже не знают о том, что санскрин нужно наносить не только на солнечных курортах, но и в повседневной жизни. Солнце является одним из злейших врагов для нашей кожи, ведь УФ-лучи разрушительно воздействуют на клетки кожи, нарушая их эластичность, что приводит к ранним морщинам и появлению пигментных пятен, от которых в дальнейшем будет тяжело избавляться. Менее чем за полчаса до выхода на улицу следует наносить крем с SPF, только затем декоративные косметические средства.

Воздержитесь от использования жестких скрабов