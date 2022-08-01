3 лайфхака, как сохранить молодость кожи в мегаполисе

Связь между воздействием окружающей среды и старением кожи неоспорима. Мы расскажем как защитить кожу и продлить ее молодость в условиях большого города. Итак, из каких этапов должен состоять ваш каждодневный уход.
Немаловажно заметить, что солнце тоже играет свою роль, ведь ультрафиолет негативно воздействует на эпидермис, вызывая пигментные пятна и провоцируя преждевременное старение кожи и появление морщин.
Мы хотели бы вам рассказать несколько правил, благодаря которым можно минимизировать вред для кожи.
Чем больше вы находитесь в городе, тем больше вы нуждаетесь в регулярном и качественном уходе. Он состоит из нескольких этапов: очищение, тонизация, увлажнение, защита.
Самый важный по значимости, ведь неправильно или недостаточно очищенная кожа не способна впитать полезные вещества из уходовых средств. Умываться со средствами необходимо дважды в день утром и вечером, достаточно часто пренебрегают утренним уходом, хотя он не менее важен, ведь ночью кожа активно выделяет токсины и секреты сальных желез. Подбирать средства для умывание следует исходя из типа кожи, в данном вопросе лучше проконсультироваться у специалиста.
Тоник является отличной основой для дальнейшего нанесения средств. Он удаляет остатки после этапа очищения и восстанавливает верхние защитные слои кожи. Тоник необходимо наносить при любом взаимодействии с водой, потому что pH приходит в пределы нормы лишь спустя некоторое время.
На данном этапе следует выбрать различные средства для питания, при склонной к сухости это крема и эмульсии, для жирной — флюиды, легкие эмульсии, гели, для комбинированной — средства, в составе которых есть минеральные масла.
Не следует пренебрегать защитой кожи, расскажем об этом более подробно в следующем пункте.
Большинство людей даже не знают о том, что санскрин нужно наносить не только на солнечных курортах, но и в повседневной жизни. Солнце является одним из злейших врагов для нашей кожи, ведь УФ-лучи разрушительно воздействуют на клетки кожи, нарушая их эластичность, что приводит к ранним морщинам и появлению пигментных пятен, от которых в дальнейшем будет тяжело избавляться. Менее чем за полчаса до выхода на улицу следует наносить крем с SPF, только затем декоративные косметические средства.
Скрабы, имеющие в составе грубые и крупные частицы могут поцарапать лицо, сделать кожу раздражительной и повредить ее естественный барьер. Лучше использовать легкие домашние пилинги или же скрабы с очень мелкими частицами. Процедуры кислотных пилингов лучше выполнять у косметолога, попросив подобрать средства для дальнейшего домашнего ухода и очищения.