Названы несовместимые с отдыхом на пляже процедуры

Людям, увлекающимся такими инъекционными процедурами, как введение филлеров, препаратов ботулотоксина и биоревитализация, нельзя загорать, заявила косметолог-дерматолог Светлана Розинская. О том, почему эти процедуры несовместимы с отдыхом на пляже, она рассказала «Газете.Ru».
Косметолог предупредила, что минимум за две недели до планируемого пляжного отдыха следует отказаться от инъекций, иначе под лучами солнца человек рискует получить пигментацию кожи. Инъекционные процедуры относятся к так называемым травмирующим косметологическим методикам и после них всегда нужно использовать солнцезащитные средства, добавила Розинская.
По словам косметолога, особую осторожность в солнечные дни стоит соблюдать тем, кто недавно перенес шлифовку кожи или микроигольчатый RF-лифтинг. В этом случае пользоваться защитными средствами придется минимум месяц.
«Обязательно использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF 50, а также закрывать лицо головными уборами и держать его максимально в тени»,
— посоветовала Розинская.