Названы несовместимые с отдыхом на пляже процедуры

Людям, увлекающимся такими инъекционными процедурами, как введение филлеров, препаратов ботулотоксина и биоревитализация, нельзя загорать, заявила косметолог-дерматолог Светлана Розинская. О том, почему эти процедуры несовместимы с отдыхом на пляже, она рассказала «Газете.Ru».

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Косметолог предупредила, что минимум за две недели до планируемого пляжного отдыха следует отказаться от инъекций, иначе под лучами солнца человек рискует получить пигментацию кожи. Инъекционные процедуры относятся к так называемым травмирующим косметологическим методикам и после них всегда нужно использовать солнцезащитные средства, добавила Розинская.

По словам косметолога, особую осторожность в солнечные дни стоит соблюдать тем, кто недавно перенес шлифовку кожи или микроигольчатый RF-лифтинг. В этом случае пользоваться защитными средствами придется минимум месяц.

«Обязательно использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF 50, а также закрывать лицо головными уборами и держать его максимально в тени»,