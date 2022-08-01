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28 минут назад

Что идет не так: 10 главных ошибок в уходе за кожей

Super.ru

На основе рекомендаций врача-дерматолога профессора Юлии Галлямовой мы сформулировали для вас 10 главных «не», которым лучше следовать в мечтах о здоровой и красивой коже.

Что идет не так: 10 главных ошибок в уходе за кожей
Фото: Super.ruSuper.ru

1. Не стоит скрабировать лицо собственноручно (особенно средствами с крупными абразивными частичками). Сейчас есть более мягкие энзимные пилинги, гоммажи, «скатки».

2. Старайтесь пить воду до 19:00 и ни в коем случае не делайте это на ночь. Иначе будьте готовы к заломам на лице, отекам или даже скачкам артериального давления.

3. Не устраивайте домашнюю механическую чистку лица, проще говоря, не давите прыщи и черные точки. Это грозит рубцами и расширенными порами, не говоря уже о риске занести инфекцию.

4. Не обесцвечивайте волоски над верхней губой: так вы стимулируете их рост (спасибо перекиси водорода) и делаете невозможной фотоэпиляцию.

5. Не усердствуйте с химическими пилингами в зрелом возрасте и при склонности к пигментации.

6. Сутулость и второй подбородок тесно взаимосвязаны, поэтому не откладывайте в долгий ящик коррекцию осанки при необходимости.

7. Не переедайте и не запивайте, например, чаем со сладостями плотный ужин. Контур лица вам этого не простит.

8. Если не можете отказаться от сладкого совсем, постепенно снижайте его количество в рационе. И речь в данном случае не о лишних кг, а о гликировании коллагена — именно это и провоцирует потерю упругости и эластичности кожи.

9. Не загорайте на открытом солнце, разве что в тени и с фотозащитой: преждевременное старение кожи грозит всем любителям часами лежать на пляже. Тут резонно задаться вопросом о витамине Д, но, как оказалось, его суточная доза вырабатывается всего за 20 минут пребывания на солнце.

10. Не забывайте солнцезащитные очки: они нужны не только для того, чтобы «не мешало солнышко», и для защиты роговицы от ожога, а еще для того, чтобы не провоцировать лишние морщины на коже вокруг глаз.

Красота,
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