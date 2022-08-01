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30 минут назад

Врач перечислила россиянкам продукты для роста волос

Lenta.ru

Врач дерматовенеролог-косметолог Елена Модычева перечислила россиянкам продукты для роста волос. Своими размышлениями на эту тему специалист клиники 360 Cosmetology поделилась с изданием Woman's Day.

Врач перечислила россиянкам продукты для роста волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь необходимо включить в свой рацион яйца, которые являются источником белка и биотина, считает эксперт. По словам Модычевой, данные компоненты нужны для роста волосяных фолликулов. В то же время трихолог предупредила, что чрезмерное потребление яиц приводит к повышению уровня холестерина в крови.

Кроме того, медик отметила пользу для волос авокадо, орехов и креветок. В составах указанных продуктов содержатся витамины E, B, D и жирные кислоты, уточнила она. Вдобавок Модычева также посоветовала регулярно есть фасоль, в которой присутствуют большое количество фолиевой кислоты, цинка, биотина и железа.

В заключение собеседница издания порекомендовала включить в свой ежедневный рацион мясо, например, баранину, крольчатину, говядину и рыбу жирных сортов. Упомянутые продукты благоприятно влияют на состояние волос за счет содержания омеги-3 и омеги-6, а также антиоксидантов, способствующих повышению плотности прядей.

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