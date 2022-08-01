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51 минуту назад

Дерматолог назвала косметические процедуры, после которых запрещено посещать пляж

Вечерняя Москва

Дерматолог-косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Розинская рассказала, после каких косметологических процедур противопоказано находиться на солнце.

Названы процедуры, после которых запрещено посещать пляж
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, посещать пляж или находиться на солнце без SPF-защиты запрещено после введения ботулотоксина и филлеров, а также после биоревитализации.

— Если планируется пляжный отпуск, то за две недели до отдыха проводить инъекции нельзя, потому что это может спровоцировать пигментацию при большой инсоляции, — рассказала специалист.

Косметолог советует после косметологических вмешательств пользоваться солнцезащитными кремами с фильтром SPF 50, а также закрывать лицо механически головными уборами и держать его максимально в тени. При этом особое внимание стоит уделить коже после лазерных шлифовок: в течение месяца после этого лучше не появляться на активном солнце, передает Пятый канал.

Врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова рассказала о пользе и вреде солнечного загара. По ее словам, загар является защитной реакцией кожи на воздействие ультрафиолетового излучения, которая предохраняет кожу от чрезмерного воздействия солнечных лучей.

Красота,
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