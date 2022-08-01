Блогерша раскрыла секрет идеальной фигуры на фото в соцсетях

Фитнес-тренер Оливия (фамилия неизвестна) раскрыла секрет стройной фигуры на фото в соцсетях и восхитила поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша отметила, что в реальной жизни тела моделей не являются идеальными. Большинство из них позирует определенным образом, добавила она. В доказательство юзерша разместила собственные снимки, на которых показала «обратную сторону» размещаемых в социальных сетях постов.

Девушка сравнила свое тело в одной и одной и той же одежде, но с разных ракурсов. На первом фото она втянула живот, подняла пояс шорт на талию и слегка отвела бедра назад, что дало эффект подтянутой стройной фигуры. В то же время на втором кадре она расслабилась и приспустила велосипедки ниже пупка, из-за чего живот стал выглядеть округлым.