5 вещей, которые не стоит делать с влажными волосами

Как избежать ломкости и появления секущихся кончиков. Проблемы с волосами затрагивают, наверное, каждую их нас хотя бы несколько раз в пару лет, и причин может быть великое множество. Чаще всего мы сами создаем себе неприятности, а все потому, что не всегда понимаем, как правильно заботиться о волосах еще до того, как они высохнут. Как же не допустить появления секущихся концов и потери блеска волос? Об этом мы и поговорили со стилистами.

Никакой расчески

Видео дня

Согласитесь, после того как мы слегка просушиваем волосы полотенцем, хочется схватиться за расческу. К слову, многие именно так и делают. Однако металлические расчески с частыми зубчиками — злейшие враг влажных волос. Еще хуже, если вы начинаете расчесывать волосы от корней. Можно даже не удивляться, почему волосы уже в сухом состоянии начинают расслаиваться и электризоваться. Если очень хочется расчесать мокрые волосы, воспользуйтесь деревянной расческой с редкими зубцами.

Никакой укладки на мокрых волосах

Хуже расчесывания может быть только укладка на мокрые волосы. Любое использование фена или плойки даже на влажных волосах приводит к ослаблению волосяного полотна или ожогу. Просто представьте, что вода на волосах под воздействием высокой температуры начинает закипать, ваш волос буквально «варится». Несложно догадаться, почему появляется сухость и ломкость волос.

Не завязываем волосы в тугой хвост и пучок

Как мы уже говорили, влажные и особенно мокрые волосы очень чувствительны и повредить их не составляет труда. Многие женщины очень любят завязать высокий хвост сразу после мытья головы, считая это отличной альтернативой полотенцу. Но здесь стоит понимать, что тугие прически растягивают и так ослабленные волосы. Ломкость не заставит себя ждать.

Не наносите масла

Важно помнить, что масла необходимо наносить, когда волосы подсушены и готовы к укладке. На мокрых волосах от масла может образоваться пленка, которая при использовании горячего фена или гаджетов для укладки может сжечь волос. Уже когда волосы высохнут, вы заметите, насколько сильно повреждено полотно волос.

Не ложимся спать с мокрыми волосами