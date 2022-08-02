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2 часа назад

Женщинам с большой грудью показали правильный способ носить бикини без чашек

Lenta.ru

Плюс-сайз блогерша Эллисон Кимми показала правильный способ носить бикини без чашек, чтобы обеспечить должную поддержку груди. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Женщинам показали правильный способ носить бикини без чашек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, юзерша с никнеймом allisonkimmey отметила, что женщины с большим бюстом часто испытывают дискомфорт при ношении бюстгальтеров без косточек. По этой причине она придумала способ, который позволит сделать купальный лиф на завязках более практичным и удобным.

На размещенных кадрах женщина скрутила бретели в жгут в области груди, после чего надела получившуюся петлю на шею. Соединенные концы она закрепила на завязках на спине. По словам инфлюэнсера, данный лайфхак избавит от болезненных ощущений в шее и спине.

Упомянутый ролик набрал более 155,7 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись благодарить автора за предложенный ею метод. «Я всю жизнь борюсь с напряжением в шее», «Ты гений!», «Это очень полезно», «Мне срочно нужно попробовать», — писали юзеры в комментариях.

Ранее в июле звезда американского реалити-шоу «Остров любви» Молли Сэлмон раскрыла простой способ визуально увеличить грудь без помощи специального нижнего белья и хирургических вмешательств. Так, знаменитость заявила, что использует средства для контуринга лица и бронзер, нанося их на зону декольте таким образом, чтобы за счет контраста света и тени создать необходимую иллюзию.

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