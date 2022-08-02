Женщинам показали правильный способ носить бикини без чашек

Плюс-сайз блогерша Эллисон Кимми показала правильный способ носить бикини без чашек, чтобы обеспечить должную поддержку груди. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, юзерша с никнеймом allisonkimmey отметила, что женщины с большим бюстом часто испытывают дискомфорт при ношении бюстгальтеров без косточек. По этой причине она придумала способ, который позволит сделать купальный лиф на завязках более практичным и удобным.

На размещенных кадрах женщина скрутила бретели в жгут в области груди, после чего надела получившуюся петлю на шею. Соединенные концы она закрепила на завязках на спине. По словам инфлюэнсера, данный лайфхак избавит от болезненных ощущений в шее и спине.

Упомянутый ролик набрал более 155,7 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись благодарить автора за предложенный ею метод. «Я всю жизнь борюсь с напряжением в шее», «Ты гений!», «Это очень полезно», «Мне срочно нужно попробовать», — писали юзеры в комментариях.