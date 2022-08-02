Как скрыть последствия бессонной ночи за 20 минут

Вернуть бодрость после недосыпа быстро не получится, зато скрыть последствия бессонницы на лице можно всего за полчаса
У бессонной ночи могут быть десятки приятных и не очень причин, но последствия всегда схожи — красные глаза, темные круги, тусклый цвет кожи. В таком виде не хочется выходить в свет, поэтому визажисты предлагают несколько способов, которые помогут выглядеть значительно свежее.
Даже очень удачный макияж не будет выглядеть хорошо на неподготовленной коже. От недостатка сна лицо выглядит тусклым и нуждается в активном увлажнении. При этом от агрессивных процедур стоит после бессонной ночи стоит избегать, чтобы не травмировать кожу. Откажитесь от скрабов и пилингов, но сделайте охлаждающую тканевую маску.
Под глаза наклейте патчи, они станут эффективнее, если предварительно подержать баночку в холодильнике. После маски воспользуйтесь сывороткой с кофеином, она заставит кожу выглядеть гораздо лучше.
Иногда после бессонной ночи поры на лице выглядят расширенными, а вокруг носа, на щеках и подбородке появляются покраснения. Чтобы скрыть их, воспользуйтесь тремя бьюти-продуктами:
После того, как высохнет уходовый крем, нанесите на лицо легкую базу под макияж. Выбирайте средства с эффектом сияния, они скроют поры и сделают кожу визуально здоровой, словно вы провели несколько дней в спа.
Нанесите тональный крем: чтобы не раздражать кожу, откажитесь от тяжелых и плотных продуктов в пользу BB-кремов. Растушуйте продукт спонжем — так вы сделаете дополнительный массаж и избавитесь от отеков.
Во внешний и внутренний уголки глаз, на крылья носа и места высыпаний нанесите консилер, слегка растушевав его пальцами. Не выбирайте слишком светлые оттенки, отдайте предпочтение теплым, персиковым тонам. Они отлично перекрывают синячки под глазами.
Румяна — универсальный продукт в макияже: они могут скорректировать овал лица, визуально омолодить, скрыть припухлости и следы недосыпа. После бессонной ночи выбирайте кремовые продукты с сатиновым финишем. Идеальным оттенком станет холодный розовый: он отлично освежает.
Нанесите румяна на самую высокую точку скулы и растушуйте по направлению к вискам, так вы скроете отек и бледность, появившуюся от усталости.
Теперь пора освежить взгляд: обычно после бессонной ночи глаза выглядят сухими и уставшими. Чтобы скрыть это, нанесите на верхнее и нижнее веко тени коричневого или серого цвета, хорошо растушуйте их.
Избегайте четких линий и границ, поэтому подводку оставьте для другого случая. На слизистую можно нанести персиковый, бледно-розовый или жемчужный карандаш, это освежит взгляд.
Брови и ресницы должны быть довольно яркими: не бойтесь использовать черную тушь и прокрасить волоски в несколько слоев.
Пухлые губы говорят о молодости и здоровье, поэтому после недосыпа важно не подчеркивать шелушения на них. Вместо матовой помады темных или ярких оттенков выберите легкий персиковый блеск, нанесите его, не пользуясь карандашом.
Идеальным вариантом станет гигиеническая помада с легким оттенком, она увлажнит губы и придаст им здоровый цвет.