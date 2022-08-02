Для чего нужна эстетическая хирургия

Целью эстетической хирургии является улучшение внешнего вида человека, повышение его самооценки и уверенности в себе. Эстетическая хирургия может быть выполнена на любой части лица и тела, уверяет пластический хирург Сусин Валерий Сергеевич.
Сусин Валерий Сергеевич, пластический хирург сети клиник «Семейная» направление Beauty. К пластическому хирургу приходят люди с совершенно разными запросами: кто-то хочет скорректировать форму груди или живота, которые изменились после рождения ребенка, кто-то хочет выглядеть моложе и поработать с возрастными изменениями. Но, независимо от этого, все эти люди стремятся изменить свою жизнь к лучшему.
Иногда человек всю жизнь живет с ощущением неуверенности в себе из-за незначительного изъяна, который можно легко скорректировать. Смотрит на себя в зеркало и испытывает чувство эстетического дискомфорта из-за появившихся морщинок и избытка кожи на верхних веках. Или же боится сказать о дискомфорте в сексуальной жизни, которую можно исправить, сделав интимную пластику.
Каждый случай индивидуален и требует особого подхода и внимания. Объединяет этих людей лишь то, что, записавшись на консультацию к пластическому хирургу они начинают свое преображение. Не только внешнее, но и внутреннее. Многие пациенты после операции начинают чувствовать себя увереннее, меняют стиль, начинают больше следить за собой, посещают косметолога или тренажерный зал. Приходит чувство внешней и внутренней гармонии, которое помогает свернуть горы.
Наиболее востребованы сейчас операции по коррекции тела после родов (mommy makeover), а также антивозрастные омолаживающие операции. Mommy makeover — это новая комбинированная и крайне эффективная методика по восстановлению тела после рождения ребенка и кормления грудью.
Включает в себя ряд операций, которые очень часто мы выполняем одномоментно: пластика груди (подтяжка, увеличение, пластика сосков и ареол), живота (устранение диастаза, пластика рубца после кесарево, удаление избытка кожи, липосакция), а также интимная пластика (коррекция размера и формы половых губ, сужение влагалища). Большим плюсом данного комплекса является проведение операций за один наркоз и одна реабилитация. Омолаживающие операции также сейчас пользуются большой популярностью и безусловно влияют на качество жизни. Ведь молодость — это и уверенность в себе, и более крепкие отношения, и успех в карьере. Все мы хотим как можно дольше оставаться молодыми и востребованными. Наиболее актуальны сейчас — блефаропластика, особенно верхних век. Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика – позволяет справится с «мешками» под глазами без видимых рубцов на коже век. Эндоскопический лифтинг лица, так как все рубцы спрятаны в волосистой части головы и следы операции остаются абсолютно незаметны для окружающих. А также подтяжка нижней трети лица и шеи, ведь возраст чаще всего выдает именно шея. И скорректировать данную область прибегая лишь к услугам косметолога практически невозможно. Таким образом пластическая эстетическая хирургия всегда в той или иной мере повышает качество жизни. Но поскольку эстетическая хирургия может привести к длительным и значительным изменениям внешнего вида, важно понимать, как эти изменения могут повлиять на человека изнутри. Прежде, чем записаться на прием к эстетическому хирургу, подумайте, почему вы хотите изменить свою внешность и в самом ли деле вам это необходимо.