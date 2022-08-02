Для чего нужна эстетическая хирургия

Целью эстетической хирургии является улучшение внешнего вида человека, повышение его самооценки и уверенности в себе. Эстетическая хирургия может быть выполнена на любой части лица и тела, уверяет пластический хирург Сусин Валерий Сергеевич.

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Сусин Валерий Сергеевич, пластический хирург сети клиник «Семейная» направление Beauty. К пластическому хирургу приходят люди с совершенно разными запросами: кто-то хочет скорректировать форму груди или живота, которые изменились после рождения ребенка, кто-то хочет выглядеть моложе и поработать с возрастными изменениями. Но, независимо от этого, все эти люди стремятся изменить свою жизнь к лучшему.

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Внешность влияет на уверенность в себе

Иногда человек всю жизнь живет с ощущением неуверенности в себе из-за незначительного изъяна, который можно легко скорректировать. Смотрит на себя в зеркало и испытывает чувство эстетического дискомфорта из-за появившихся морщинок и избытка кожи на верхних веках. Или же боится сказать о дискомфорте в сексуальной жизни, которую можно исправить, сделав интимную пластику.

Каждый случай индивидуален и требует особого подхода и внимания. Объединяет этих людей лишь то, что, записавшись на консультацию к пластическому хирургу они начинают свое преображение. Не только внешнее, но и внутреннее. Многие пациенты после операции начинают чувствовать себя увереннее, меняют стиль, начинают больше следить за собой, посещают косметолога или тренажерный зал. Приходит чувство внешней и внутренней гармонии, которое помогает свернуть горы.

Какие операции сейчас наиболее востребованы?

Наиболее востребованы сейчас операции по коррекции тела после родов (mommy makeover), а также антивозрастные омолаживающие операции. Mommy makeover — это новая комбинированная и крайне эффективная методика по восстановлению тела после рождения ребенка и кормления грудью.