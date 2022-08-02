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2 часа назад

Врач назвала способ правильно сушить волосы феном

Lenta.ru

Сушка волос феном удобна и быстра, но может вызывать ломкость и появление секущихся кончиков, рассказала трихолог Анна Теребинская. В беседе с News.ru она рассказала, как правильно сушить волосы феном.

Врач назвала способ правильно сушить волосы феном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трихолог предупредила, что сушка феном не подходит для поврежденных волос, так как пересушивает их. Если же высушить волосы нужно быстро и без фена не обойтись, то следует воспользоваться средствами для термозащиты волос.

Теребинская назвала способ бережно высушить волосы: перед использованием фена стоит обернуть мокрые волосы полотенцем и оставить на 10-15 минут. Сушить поврежденные волосы врач советует теплым или холодным воздухом, а горячий можно использовать лишь при укладке волос.

Лучшим методом сушки волос трихолог назвала движение феном сверху вниз — по ходу чешуек. Держать фен нужно на расстоянии 20 сантиметров от волос и под углом 45 градусов, заключила Теребинская.

Ранее дерматолог и трихолог Татьяна Егорова объяснила, почему нежелательно мыть голову на ночь. По ее словам, это грозит повреждением волос, простудой и пылевыми клещами в постельном белье.

Красота,Татьяна Егорова,
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