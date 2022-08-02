Когда проводится отопластика?

Современная пластическая хирургия способна на многое. Удастся откорректировать практически любые части тела, в том числе и уши. Такие операции проводятся давно, задействуется современное оборудование. Регулярно появляются новые методики, наработки, позволяющие сделать всё быстрее, проще.

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Что необходимо знать об отопластике

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Одинаково часто обращаются за помощью мужчины и женщины. Кто-то просто недоволен врожденными особенностями, другие же люди вынуждены корректировать ткани из-за травм, то есть механического или другого воздействия. В любом случае проводится отопластика (пластика ушей) в специализированных центрах, перед процедурой предварительно организуются консультации.

Отопластика тоже подразделяется на виды, например, эстетическая и реконструктивная.

Если говорить об эстетической составляющей, то чаще всего встречается лопоухость, искривлённая форма ушных раковин или их разные размеры.

Порою угол между затылком и плоскостью уха увеличен, что выглядит непривлекательно.

Некоторые манипуляции являются более или менее сложными, но в любом случае они проводятся под общим наркозом. Перед обращением в клинику нужно помнить следующие нюансы:

Гарантия профессионализма в отопластике

К специалистам предъявляются высокие требования, также как и к самому заведению. На сайте https://euromednsk.ru/services/korrektsiya-ushnykh-rakovin-otoplastika/ есть сведения о том, какие существуют показания, противопоказания. Врачи работают не только с кожей, но и с хрящевой основой. Задействуются фиксаторы, что поможет установить нужное направление хряща. Делаются небольшие и очень тонкие надрезы. Это означает, что по истечении нескольких недель следов проведения манипуляций не будет.

Хирургическое вмешательство означает строгий алгоритм действий в несколько этапов. Многое зависит и от дисциплинированности самого пациента, ведь важно соблюдать рекомендации врача, чтобы ускорить заживление и предотвратить появление нежелательных рубцов.