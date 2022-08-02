Врач раскрыл причины интереса мужчин к пластическим операциям

Российский пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф раскрыл причины интереса мужчин к хирургическим вмешательствам. Комментарии основателя центра инновационной медицины DMС приводит модный журнал Grazia.

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Как считает эксперт, увлеченность сильного пола пластическими операциями объясняется повышением самооценки. Внешняя привлекательность является одним из определяющих факторов для построения отношений и поиска работы. По мнению врача, именно по этой причине пациенты чаще всего прибегают к блефаропластике век, ринопластике, подтяжке лица и шеи, трансплантации волос, пластике груди и липосакции.

«Как показывает практика, у большинства мужчин после пластической операции кардинально меняется отношение к себе. Они становятся увереннее в себе, налаживается личная жизнь, а карьера идет в гору», — рассказал Аль-Юсеф.

Помимо этого, пластическая хирургия экономит время современного мужчины, которое не хватает для формирования желаемой фигуры посредством правильного питания и регулярных тренировок. По словам медика, липосакция помогает избавиться от лишних килограммов, а липоскульптурирование убирает жировую ткань из проблемной зоны и распределяет ее в тех частях тела, где необходимо добавить объем.

В заключение собеседник издания отметил, что идеальная внешность и уход за собой являются признаком финансового благополучия и заботы о себе.