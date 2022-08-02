Стоит ли покупать роликовую пилку для домашнего педикюра

Педикюр без обработки кожи стоп не будет считаться полноценной процедурой. Во многих салонах используют механические пилки. Процедура с электрической роликовой пилкой требует меньше времени и усилий. Но стоит ли покупать ее и что пишут о ней реальные покупатели? Рассказываем в материале “Рамблера”.

Как работает роликовая пилка для педикюра

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Принцип работы этого устройства довольно примитивен. Валик с абразивной поверхностью (сапфирной или алмазной) вращается с заданной ему скоростью (ее можно регулировать). При соприкосновении с кожей, он бережно “снимает” ороговевший слой, превращая шершавые участки в гладкие и помогая бороться с натоптышами и сухими мозолями.

Если ролик съемный, его рекомендуется ополаскивать водой после каждой процедуры. Об этом, как правило, написано в инструкции

Один из очевидных плюсов такой пилки – это время, затраченное на обработку пяток (оно меньше, чем при использовании механической сестрицы), а также возможность сэкономить на походах в салон красоты. Таким прибором сложно травмировать кожу. Требуется минимум усилий для его использования в быту.

Отзывы покупателей

Мы изучили отзывы пользователей на самые популярные модели роликовых пилок. Некоторые покупатели отметили, что применение данного девайса сильно упростило их жизнь.

“Моя первая роликовая пилка для ног. В принципе понравилась и пятки штукатурит знатно. Работает в целом шустро, мощности хватает для моих ног. В процессе не больно совсем, главное привыкнуть. и понять принцип работы. Ручка удобная, покрытие есть, что из рук не выскальзывает. Для домашнего любительского педикюра удачный вариант. Еще и за такие смешные деньги”. (модель LUMME LU-2422)

“Покупала сестре в подарок! Она в полном восторге, с ее слов-пяточки такие гладкие, как у младенца! А цена просто прелесть, стоит каждого рубля!” (модель Aqualine)

“Мне очень понравился прибор. Я много лет мучаюсь с трещинами на пятках. не успеваю носки покупать, почти каждый день дырка. Теперь обрабатываю через день прибором и мажу кремом. Пятки как новые”. (модель Beurer MP55)

А кто-то не заметил разницы между использованием электрической пилки и механической.

“Достоинств прям явных не вижу. Обычная пилка. Не хлипкая”. (модель Scholl)

При покупке пилки пользователи рекомендуют не исключать такую характеристику модели, как мощность. В противном случае девайс бесполезен.

“Ужасная пилка, во-первых работает через раз ,во-вторых мощности абсолютно никакой, ничего не спиливает, может помочь только если у вас чешется пятка”. (модель LUMME LU-2422)

Также многие покупатели отметили, что питание пилки от батареек или аккумулятора не всегда бывает надежным.

“Пришёл ролик с потекшими батарейками. После чистки и замены батареек все равно не работает”. (модель Scholl)

“В характеристиках ничего не написано о том что полная зарядка длится 10 часов и полностью заряженного аккумулятора хватает всего лишь на 30 минут работы то есть работает она в 20 раз меньше чем заряжается. В принципе выбор сделан был в пользу этой пилки только из-за того что не нужно тратить деньги на покупку батареек но теперь думаю что лучше бы выбрал аналог на батарейках. Ну и товар пришёл немного бракованный отходит насадка и пилка перестаёт работать приходится придерживать насадку”. (модель Scarlett SC-CA304PS11)

Еще один минус – необходимость рано или поздно приобретать расходники, а именно абразивные валики.