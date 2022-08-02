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42 минуты назад

Московский стилист раскрыл секрет удачного имиджа

РИА "ФедералПресс"

Внешний облик человека помогает формировать первое впечатление, а подбор имиджа – задача не из легких. Для этого существуют стилисты, при выборе которых нужно следовать ряду правил. Об этом «ФедералПресс» рассказала профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

Московский стилист раскрыл секрет удачного имиджа
Фото: ФедералПрессФедералПресс

В первую очередь нужно ознакомиться с портфолио стилиста и его образованием. Не менее важно обратить внимание на то, что из себя представляет специалист, как он одевается и как одевает других, говорит Яна Гракова.

«Есть те, кто считает себя стилистами просто потому, что они классно и здорово себя одевают. На самом деле, стилист-имиджмейкер – это про работу с разными типажами личности, типами фигуры», – подметил эксперт.

Однако мнение о том, что стилист оденет вас точно так же, как себя или его клиентов, ошибочное. По словам Граковой, профессионал подбирает образы исходя из индивидуальных запросов и целей.

«Очень важен предварительный сбор информации. Стилист должен понять желания клиента. Но что делать, если образ не понравился? Я считаю, что стилист должен обосновать выбор вещей, чтобы клиент, возможно, изменил мнение. Если же этого не происходит, нужно подбирать альтернативу», – добавила она.

Также при выборе специалиста нужно ориентироваться на свои ощущения. Со стилистом должно быть комфортно, чтобы честно говорить о своих предпочтениях.

Красота,
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