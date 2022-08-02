Как покрасить волосы в домашних условиях: инструкции и лайфхаки по окрашиванию

Когда сердце требует перемен, медлить нельзя, нужно действовать. Например, взять и перекрасить волосы в новый цвет. Чтобы не искать мастера, не тратить время на запись и мучительное ожидание, «Рамблер предлагает покрасить волосы самостоятельно в домашних условиях и рассказывает, как это сделать.
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Как правильно выбрать краску для волос
Чтобы не ошибиться с выбором, нужно точно знать, какой эффект вы хотите получить. И уже в зависимости от этого выбирать средство для окрашивания. Они бывают разными:
- Растительные. Это хна, басма и другие подобные красители. Важно помнить, если у вас уже покрашены волосы другой краской, эффект может быть непредсказуемым. Поэтому сначала попробуйте окрасить одну незаметную прядь и посмотрите, что получится. Тоже самое нужно сделать, если у вас волосы были покрашены растительными красками, а вы хотите воспользоваться обычной химической. Кстати, мастера в салонах могут отказать клиентам, у которых волосы были покрашены хной, из-за того то не могут гарантировать результат. Те, кто берутся за такую работу, предупреждают о том, что нужно долго обесцвечивать волосы, чтобы вывести пигмент, и только после этого уже красить волосы в выбранный оттенок.
- Физические. Как правило, это спреи, продающиеся в аэрозольных баллончиках, или компактные пудры. Легко наносятся на волосы, могут немного осыпаться в процессе жизни и окончательно смываются водой и шампунем, поскольку не проникают внутрь волоса, а остаются снаружи. Главное преимущество их в том, что можно вообще никак не ограничивать полет фантазии и выбирать самые невероятные цвета, причем образ можно менять каждый день. Отлично работают на светлых волосах, на темных цвета будут не такими яркими.
- Химические. Такие краски проникают в структуру волоса, но в зависимости от состава могут быть как стойкими, так и нестойкими. Стойкие краски, как правило, содержат аммиак или другой окислитель, с помощью таких красок можно менять цвет волос с переходом через несколько тонов. Они хорошо держатся, особенно если соблюдать правила ухода за окрашенными волосами. Нестойкие краски часто представлены в форме оттеночных шампуней, пенок и муссов, они не обесцвечивают волосы, так как не содержат сильных окислителей. С их помощью можно менять не более чем на два тона, это значит, что темные волосы не получится осветлить с помощь пенки, но придать интересный оттенок вполне можно.
Как правильно красить волосы дома
Прежде чем использовать любую краску нужно провести тест на аллергию. Нанесите небольшое количество краски на сгиб локтя и посмотрите, как отреагирует кожа. Если в течение 48 часов с кожей ничего не случилось — не покраснела, не образовались волдыри, не начала шелушиться — значит краска вам подходит.
Что нужно подготовить:
- краску
- кисть для окрашивания волос
- миску для смешивания
- расческу-гребень
- заколки-крабики
- защитные перчатки
- старую футболку
- жирный крем
Важно: нельзя использовать металлические инструменты и посуду, краска может вступить в реакцию с металлом, и результат окрашивания будет сложно предсказать.
Как только вы все приготовите, далее действуйте по следующему
- Смешайте краску по инструкции
- Разделите волосы на четыре части: затылок, макушка, правый висок, левый висок. Заколите крабиками, чтобы не путались.
- Нанесите жирный крем на кожу вдоль линии роста волос, чтобы защитить ее от окрашивания.
- Наносите краску на волосы, отделяя гребнем прядь за прядью. Сначала на макушку и затылок, так как на этих зонах более толстые волосы, затем на виски. Первым делом прокрашиваете корни, потом распределяете краску по всей длине. Если волосы длинные, то делать проще и удобнее руками.
- Затем расчешите волосы и оставьте краску для воздействия.
- По истечении указанного в инструкции времени смойте краску, используя специальный шампунь, а затем нанесите бальзам. Обычно эти средства кладут в упаковку с краской.
Еще один важный момент: не нужно надевать на голову пакет и оборачивать голову полотенцем. Термоэффект нужен только при окрашивании растительными красками. Химические же краски действуют при участии кислорода, поэтому закрывать их пакетом и полотенцем необходимости нет.
После окрашивания
Сохранить яркий цвет и здоровый вид волос поможет специальный уход. Используйте специальные шампуни и бальзамы для окрашенных волос, а раз или два в неделю не забывайте наносить на волосы маску. Стойкие краски могут сушить волосы, поэтому их нужно регулярно увлажнять.
Почаще используйте возможность не сушить волосы феном, а когда его используете, не забывайте о средствах термической защиты и выбирайте холодный режим. Некоторые укладочные средства также являются термозащитными.
После окрашивания не рекомендуется делать химическую завивку и другие агрессивные процедуры для волос. Лучше подождать две-три недели, чтобы волосы успели восстановиться. Точно так же, не нужно окрашивать волосы после «химии», подождите все те же две-три недели, чтобы не навредить волосам.
В бассейне обязательно надевайте шапочку, даже если вам не нравится, как вы в ней выглядите. На самом деле такие шапочки не идут никому, поэтому беспокоиться об этом не нужно. А вот волосы она защитит от воды с реагентами, которые сушат волосы и могут испортить цвет.