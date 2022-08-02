Как покрасить волосы в домашних условиях: инструкции и лайфхаки по окрашиванию

Когда сердце требует перемен, медлить нельзя, нужно действовать. Например, взять и перекрасить волосы в новый цвет. Чтобы не искать мастера, не тратить время на запись и мучительное ожидание, «Рамблер предлагает покрасить волосы самостоятельно в домашних условиях и рассказывает, как это сделать.

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Как правильно выбрать краску для волос

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Чтобы не ошибиться с выбором, нужно точно знать, какой эффект вы хотите получить. И уже в зависимости от этого выбирать средство для окрашивания. Они бывают разными:

Растительные. Это хна, басма и другие подобные красители. Важно помнить, если у вас уже покрашены волосы другой краской, эффект может быть непредсказуемым. Поэтому сначала попробуйте окрасить одну незаметную прядь и посмотрите, что получится. Тоже самое нужно сделать, если у вас волосы были покрашены растительными красками, а вы хотите воспользоваться обычной химической. Кстати, мастера в салонах могут отказать клиентам, у которых волосы были покрашены хной, из-за того то не могут гарантировать результат. Те, кто берутся за такую работу, предупреждают о том, что нужно долго обесцвечивать волосы, чтобы вывести пигмент, и только после этого уже красить волосы в выбранный оттенок.

Это хна, басма и другие подобные красители. Важно помнить, если у вас уже покрашены волосы другой краской, эффект может быть непредсказуемым. Поэтому сначала попробуйте окрасить одну незаметную прядь и посмотрите, что получится. Тоже самое нужно сделать, если у вас волосы были покрашены растительными красками, а вы хотите воспользоваться обычной химической. Кстати, мастера в салонах могут отказать клиентам, у которых волосы были покрашены хной, из-за того то не могут гарантировать результат. Те, кто берутся за такую работу, предупреждают о том, что нужно долго обесцвечивать волосы, чтобы вывести пигмент, и только после этого уже красить волосы в выбранный оттенок. Физические . Как правило, это спреи, продающиеся в аэрозольных баллончиках, или компактные пудры. Легко наносятся на волосы, могут немного осыпаться в процессе жизни и окончательно смываются водой и шампунем, поскольку не проникают внутрь волоса, а остаются снаружи. Главное преимущество их в том, что можно вообще никак не ограничивать полет фантазии и выбирать самые невероятные цвета, причем образ можно менять каждый день. Отлично работают на светлых волосах, на темных цвета будут не такими яркими.

. Как правило, это спреи, продающиеся в аэрозольных баллончиках, или компактные пудры. Легко наносятся на волосы, могут немного осыпаться в процессе жизни и окончательно смываются водой и шампунем, поскольку не проникают внутрь волоса, а остаются снаружи. Главное преимущество их в том, что можно вообще никак не ограничивать полет фантазии и выбирать самые невероятные цвета, причем образ можно менять каждый день. Отлично работают на светлых волосах, на темных цвета будут не такими яркими. Химические. Такие краски проникают в структуру волоса, но в зависимости от состава могут быть как стойкими, так и нестойкими. Стойкие краски, как правило, содержат аммиак или другой окислитель, с помощью таких красок можно менять цвет волос с переходом через несколько тонов. Они хорошо держатся, особенно если соблюдать правила ухода за окрашенными волосами. Нестойкие краски часто представлены в форме оттеночных шампуней, пенок и муссов, они не обесцвечивают волосы, так как не содержат сильных окислителей. С их помощью можно менять не более чем на два тона, это значит, что темные волосы не получится осветлить с помощь пенки, но придать интересный оттенок вполне можно.

Как правильно красить волосы дома

Прежде чем использовать любую краску нужно провести тест на аллергию. Нанесите небольшое количество краски на сгиб локтя и посмотрите, как отреагирует кожа. Если в течение 48 часов с кожей ничего не случилось — не покраснела, не образовались волдыри, не начала шелушиться — значит краска вам подходит.

Что нужно подготовить:

краску

кисть для окрашивания волос

миску для смешивания

расческу-гребень

заколки-крабики

защитные перчатки

старую футболку

жирный крем

Важно: нельзя использовать металлические инструменты и посуду, краска может вступить в реакцию с металлом, и результат окрашивания будет сложно предсказать.

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Как только вы все приготовите, далее действуйте по следующему

алгоритму.

Смешайте краску по инструкции Разделите волосы на четыре части: затылок, макушка, правый висок, левый висок. Заколите крабиками, чтобы не путались. Нанесите жирный крем на кожу вдоль линии роста волос, чтобы защитить ее от окрашивания. Наносите краску на волосы, отделяя гребнем прядь за прядью. Сначала на макушку и затылок, так как на этих зонах более толстые волосы, затем на виски. Первым делом прокрашиваете корни, потом распределяете краску по всей длине. Если волосы длинные, то делать проще и удобнее руками. Затем расчешите волосы и оставьте краску для воздействия. По истечении указанного в инструкции времени смойте краску, используя специальный шампунь, а затем нанесите бальзам. Обычно эти средства кладут в упаковку с краской.

Еще один важный момент: не нужно надевать на голову пакет и оборачивать голову полотенцем. Термоэффект нужен только при окрашивании растительными красками. Химические же краски действуют при участии кислорода, поэтому закрывать их пакетом и полотенцем необходимости нет.

После окрашивания

Сохранить яркий цвет и здоровый вид волос поможет специальный уход. Используйте специальные шампуни и бальзамы для окрашенных волос, а раз или два в неделю не забывайте наносить на волосы маску. Стойкие краски могут сушить волосы, поэтому их нужно регулярно увлажнять.

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Почаще используйте возможность не сушить волосы феном, а когда его используете, не забывайте о средствах термической защиты и выбирайте холодный режим. Некоторые укладочные средства также являются термозащитными.

После окрашивания не рекомендуется делать химическую завивку и другие агрессивные процедуры для волос. Лучше подождать две-три недели, чтобы волосы успели восстановиться. Точно так же, не нужно окрашивать волосы после «химии», подождите все те же две-три недели, чтобы не навредить волосам.

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В бассейне обязательно надевайте шапочку, даже если вам не нравится, как вы в ней выглядите. На самом деле такие шапочки не идут никому, поэтому беспокоиться об этом не нужно. А вот волосы она защитит от воды с реагентами, которые сушат волосы и могут испортить цвет.