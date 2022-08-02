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1 час назад

Названы вредные для кожи известные средства

Lenta.ruиещё 1

Дерматолог с никнеймом SkinYoureInBlog перечислила вредные для кожи известные средства. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Названы вредные для кожи известные средства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, опасным ингредиентом при уходе за внешностью эксперт назвала лимонный сок. По ее словам, он может нарушить эпидермальный барьер, вызвав обострение кожных заболеваний, и привести к острой воспалительной реакции при воздействии солнечных лучей.

Медик призвала также отказаться от частого использования грелок, которые могут спровоцировать пигментацию, а также натуральных дезодорантов и смываемых влажных салфеток. Последние два продукта, по утверждению юзерши, содержат аллергены и являются распространенными причинами зуда.

Кроме того, автор видео посоветовала избегать такого средства для заживления ран, как «Неоспорин».

«Он не только не предотвращает инфекции, но и может вызывать контактный дерматит»,

— пояснила специалистка.

Красота,
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