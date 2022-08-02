Названы вышедшие из моды окрашивания волос

Редакторы журнала Grazia назвали вышедшие из моды окрашивания волос. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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Так, в список антитрендов попали омбре и пепельный блонд. В первом случае окрашивания с резким переходом от одного цвета к другому утратили свою актуальность в нынешнем сезоне. Вместо них специалисты рекомендуют попробовать sombre («мягкое омбре») — техника, при которой создается плавный и естественный переход от одного оттенка к другому.

Что касается пепельного блонда, то он утратил свою популярность еще в 2018 году из-за сложного ухода за ним. Отмечается, что на смену данному методу пришли более теплые оттенки.