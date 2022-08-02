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52 минуты назад

Названы вышедшие из моды окрашивания волос

Lenta.ru

Редакторы журнала Grazia назвали вышедшие из моды окрашивания волос. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы вышедшие из моды окрашивания волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список антитрендов попали омбре и пепельный блонд. В первом случае окрашивания с резким переходом от одного цвета к другому утратили свою актуальность в нынешнем сезоне. Вместо них специалисты рекомендуют попробовать sombre («мягкое омбре») — техника, при которой создается плавный и естественный переход от одного оттенка к другому.

Что касается пепельного блонда, то он утратил свою популярность еще в 2018 году из-за сложного ухода за ним. Отмечается, что на смену данному методу пришли более теплые оттенки.

Помимо прочего, журналисты включили в свой антирейтинг акцентные пряди у лица, которые стали модными в пандемию коронавируса. Вдобавок авторы материала обратили внимание читательниц на неактуальность контрастного мелирования и посоветовали присмотреться к калифорнийскому мелированию, предполагающему естественный переход между тонами.

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