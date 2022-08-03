Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Как скрыть второй подбородок с помощью мейкапа

WomanHit.ru

Никто даже не догадается, что у вас есть особенность во внешности.

Как скрыть второй подбородок с помощью мейкапа
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Далеко не каждая женщина может похвастаться идеальной линией подбородка, и этот момент нередко расстраивает представительниц прекрасного пола. Но в такой ситуации нас может спасти ловкость рук — визажисты поделились с нами лайфхаками, которые сделают второй подбородок практически незаметным для окружающих.

Внимание! Глаза!

Один из самых действенных способов — сместить акцент на одну из частей лица. Как правило, выразительные глаза не только дадут возможность лучше получиться на фото, но и отвлекут внимание от нижней, проблемной части лица. Визажисты не рекомендуют увлекаться «смоки»-макияжем, чтобы не сделать глаза ярким пятном на лице, которое не сочетается с остальным макияжем, а такое вполне возможно в случае, если вы относитесь к летнему и весеннему цветотипу. Ваша задача — придать больше выразительности, но не делать «кричащий» макияж, пусть у вас и невероятно красивые глаза по мнению ваших близких.

Контуринг по центральным точкам

К сожалению, без контуринга сделать отличный мейкап крайне сложно. Чтобы лицо не получилось плоским — а такое может быть, если вы оставите на лице один тональный крем — стоит приобрести хотя бы одну контурную палетку и румяна своего оттенка. Не забываем хорошо тушевать все средства на лице, чтобы не было резких переходов. При контуринге обязательно выделяем линию челюсти и центральную часть лица — спинку носа и скулы, так вы придадите лицу больше фактуры.

С акцентом на губы

Если вы давно хотели поэкспериментировать с макияжем, где основной акцент будет на губах, — настал ваш час. Сочные губы перетянут внимание на себя по примеру акцентного макияжа глаз. Если второй подбородок — ваша основная проблема, стоит отказаться от нюдовых и пыльных матовых оттенков помады, так как они наоборот сгладят нижнюю часть лица и все внимание снова будет на складке под челюстью. И помните, что лучше всего подбирать помады с сатиновым или влажным финишем.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители