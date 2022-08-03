Как скрыть второй подбородок с помощью мейкапа

Никто даже не догадается, что у вас есть особенность во внешности.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Далеко не каждая женщина может похвастаться идеальной линией подбородка, и этот момент нередко расстраивает представительниц прекрасного пола. Но в такой ситуации нас может спасти ловкость рук — визажисты поделились с нами лайфхаками, которые сделают второй подбородок практически незаметным для окружающих.

Внимание! Глаза!

Один из самых действенных способов — сместить акцент на одну из частей лица. Как правило, выразительные глаза не только дадут возможность лучше получиться на фото, но и отвлекут внимание от нижней, проблемной части лица. Визажисты не рекомендуют увлекаться «смоки»-макияжем, чтобы не сделать глаза ярким пятном на лице, которое не сочетается с остальным макияжем, а такое вполне возможно в случае, если вы относитесь к летнему и весеннему цветотипу. Ваша задача — придать больше выразительности, но не делать «кричащий» макияж, пусть у вас и невероятно красивые глаза по мнению ваших близких.

Контуринг по центральным точкам

К сожалению, без контуринга сделать отличный мейкап крайне сложно. Чтобы лицо не получилось плоским — а такое может быть, если вы оставите на лице один тональный крем — стоит приобрести хотя бы одну контурную палетку и румяна своего оттенка. Не забываем хорошо тушевать все средства на лице, чтобы не было резких переходов. При контуринге обязательно выделяем линию челюсти и центральную часть лица — спинку носа и скулы, так вы придадите лицу больше фактуры.

С акцентом на губы