Почему пластическая хирургия стала необходимостью

Passion.ru пообщался с экспертом и выяснил, как сейчас обстоят дела с тотальным преображением и корректировкой внешности.

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Валентина Игоревна Ищенко Пластический хирург, сеть клиник «Семейная», направление Beauty

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Еще лет десять назад сочетание «пластическая хирургия» вызывало ассоциации с подтяжкой лица, изменением формы носа и выравниванием линии бедра. То есть, «пластика» воспринималась исключительно как прихоть, этакое направление медицины «для богатых».

Безусловно, эстетическая хирургия (именно она занимается улучшением внешности) входит в понятие «пластическая хирургия». Но это понятие намного шире! Пластическая хирургия сегодня охватывает очень широкий спектр, куда входит и реконструктивная хирургия и даже микрохирургия. Негативные последствия травм или же онкологического процесса можно устранить, обратившись именно к пластическому хирургу.

Что такое реконструктивная хирургия? Это одно из самых сложных направлений в медицине. И очень актуальное! Иногда у пациента есть только один путь для восстановления после травмы и возврата к полноценной жизни – это реконструктивная (то есть, по сути, пластическая) операция.

Приведем несколько примеров, когда жизнь пациента меняется к лучшему благодаря реконструктивной хирургии.

При лечении рака груди часто требуется операция, в процессе которой частично или полностью удаляется молочная железа. После этой операции хирурги могут реконструировать молочную железу, по сути – восстановить грудь. Это ювелирная кропотливая работа, каждый раз требующая индивидуального подхода. Но результат того стоит. Женщина возвращается к полноценной жизни, снова чувствует себя красивой и уверенной в себе.

Многие наверняка слышали, что Анджелина Джоли удалила себе обе молочные железы из-за высокого риска возникновения рака груди. Действительно, есть анализы, которые позволяют выявить подобный высокий риск. При нормальной работе женского организма гены BRCA 1, BRCA 2 инициируют выработку белка, который защищает от возникновения онкологический заболеваний. В случае мутации этих генов риск заболеть раком повышается многократно. И превентивное удаление органов (прежде всего молочных желез) оправдано. Подобная операция называется «операция Джоли», в ее процессе молочные железы удаляются и сразу же реконструируются при помощи имплантов.

Распространенным диагнозом является лимфатический отек руки или ноги. Многие пациенты от этого страдают, но не знают, куда обратиться и нужно ли обращаться вообще. Конечность постепенно становится все больше и больше, отек не спадает, образуются «ямки» от надавливания. Конечно, это не может не беспокоить и не доставлять неудобств даже в обычных бытовых ситуациях. При помощи реконструктивной хирургии лимфатические отеки можно удалять.