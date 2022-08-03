Как отличить поддельную косметику от оригинала

Интернет-магазины пестрят скидками, от которых не уходят даже люксовые косметические бренды. Но иногда за желанные средства приходится слишком дорого платить — не только деньгами, но и здоровьем, если они поддельные. Поэтому, охотясь за выгодными предложениями в сети, стоит следовать правилу: «Семь раз проверь — один раз купи». Что проверить на сайте и в карточке товара, чтобы не купить подделку, рассказала Ксения Вебер, косметолог, эксперт интернет-магазина Shopping Live.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Запоминаем, что подделывают чаще всего

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По данным Brandmonitor, именно парфюмерию и косметику в России подделывают чаще всего. Липовые средства для волос и кожи, духи и, конечно, декоративная косметика до сих пор приносят баснословные суммы в карманы мошенников. Они уже не ограничиваются люксом — подделывают и относительно доступные бренды. Чаще всего подделывают тушь, ведь ее качество максимально сложно оценить до покупки и первого использования. Что касается косметики, которая не прячется в глухом флаконе, — часто подделывают яркие оттенки и средства с блестками, так как это позволяет скрыть недостатки текстуры. А вот органическую и лечебную косметику, наоборот, подделывают реже всего. Но внимательность и осторожность стоит проявлять к любой покупке косметики в сети.

Покупаем в проверенных местах

Конечно, вам уже все уши прожужжали о том, что покупать нужно только на официальных сайтах брендов, в официальных интернет-магазинах и на сайтах крупных, проверенных сетей. Но сегодня речь о ссылках на эти сайты, которые вы можете встретить в социальных сетях, мессенджерах или на рекламных баннерах. В длинной череде букв и цифр сложно заметить подвох, а между тем такие ссылки могут вести на фишинговые сайты (они порой выглядят практически точной копией оригинала) или сайты неофициальных дистрибьюторов. Поэтому, если вы видите ссылку на покупку косметики в сообществе или канале в социальных сетях, если вам присылает ссылку знакомый, а уж тем более если незнакомый, обязательно найдите этот товар сами. Откройте официальный сайт отдельно, найдите нужный товар в поиске, зайдите на его страничку и проверьте, совпадают ли описания и характеристики товара. Это займет не больше 5 минут, зато может сэкономить вам и деньги, и нервы.

Смотрим на цену

Часто мошенники ловят бьютиголиков на крючок скидок. Достать заветную люксовую баночку и потратить на нее меньше, чем другие, — от такого мало кто откажется. Но если цена отличается на 30% или больше и сегодня не «черная пятница», это повод насторожиться.

Да, интернет-магазины могут не тратиться на аренду торгового зала и зарплату продавцам, но это не значит, что из-за этого они сразу обрушивают собственную наценку. Дорогая косметика стоит столько не просто из-за громкого имени бренда. Часто в ней используют более качественные или редкие ингредиенты, она проходит больше тестирований, за которые тоже нужно платить. Поэтому даже в крупнейших интернет-магазинах ее стоимость может быть ниже официальной максимум на 10-20%.

Проверяем карточку товара

Когда вы покупаете косметику вживую, наверняка внимательно изучаете этикетку, состав, смотрите срок годности и, возможно, просите продавца подробнее рассказать о средстве. Так же и с интернет-покупками.

штрих-код на упаковке;

переводы состава и другой информации на несколько иностранных языков на упаковке;

как можно более подробное описание товара;

полный состав, который не отличается от состава, указанного на упаковке;

номер оттенка, если речь о декоративной косметике;

другие характеристики товара — чем больше их указано, тем больше доверия;

логотип — проверьте, совпадает ли он с оригинальным;

контакты — указание юридического лица, адрес офиса интернет-магазина, контактный телефон, в том числе горячая линия;

отдельные вкладки с информацией о способах оплаты и доставки товара. В карточке товара нужно внимательно проверить наличие следующей информации:

Параллельно с карточкой товара стоит открыть официальный сайт и сравнить, все ли характеристики сходятся.

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