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1 час назад

Дерматолог назвала самые вредные привычки для кожи

Москва24

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала о вредных привычках, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на здоровье человеческой кожи. Об этом сообщает News.ru.

Самые вредные привычки для кожи
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, одним из таких факторов является курение. Этот процесс не только подавляет дыхательную систему, но и разрушает витамин С, необходимый для целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов. В связи с нехваткой аскорбиновой кислоты кожа стареет быстрее, а также теряет естественный оттенок.

Еще одной вредной привычкой выступает употребление алкоголя. Из-за частого распития спиртных напитков происходит нарушение работы лимфатической системы и внутренних органов, что выражается в стойких отеках и сосудистых проблемах на коже.

Анчикова напомнила, что следует также избегать несбалансированного питания. Например, превышение нормы сахара и углеводов провоцирует разрушение коллагеновых и эластиновых волокон. Этот процесс влечет за собой появление морщин, птоза и дряблости кожи. Из-за воспаления сальных желез вероятна сыпь.

Отдельно дерматолог разъяснила опасность неправильного ежедневного макияжа. В определенных случаях возможно нарушение поступления кислорода в ткани вместе с выходом на поверхность секрета сальных и потовых желез.

Наконец специалист предупредила о вреде нехватки сна для кожи. Ее функции во многом зависят от гормонов, а потому недостаточный ночной отдых или его полное отсутствие обязательно спровоцируют воспаление или проявление признаков старения.

Красота,
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