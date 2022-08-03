Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

Блогерша показала способ визуально удлинить ноги с помощью обуви

Lenta.ru

Блогерша Тейлор Элизабет показала способ визуально удлинить ноги с помощью обуви. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Как визуально удлинить ноги с помощью обуви
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, достижению данного эффекта помогают туфли на высокой шпильке с острыми носами. На размещенных кадрах она предстала в данной паре черного цвета, продемонстрировав действие лайфхака. Затем юзерша позировала в указанных туфлях нюдового оттенка, отметив, что они — самый выигрышный вариант для подобной коррекции фигуры.

В то же время инфлюэнсерша призвала отказаться от босоножек на высоких каблуках с ремнями на щиколотках. «Они нарушают линию ног», — пояснила автор видео.

В июле блогерша Лидия Роуз раскрыла простые способы казаться выше с помощью одежды. По словам девушки, чтобы визуально удлинить ноги и скорректировать пропорции фигуры, необходимо сочетать мини-платья с неглубокими туфлями. В то же время она призвала отказаться от комбинации данной одежды с ботинками, прикрывающими щиколотки или голени.

Красота,Элизабет Тейлор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители