5 привычек, которые сделали Джеки Кеннеди иконой стиля

Бывшая первая леди США Джеки Кеннеди стала одной из первых икон стиля и эталоном ухоженной женщины. Какие бьюти-ритуалы и привычки помогали ей быть всегда на высоте, читайте в материале «Рамблера».

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Писательница Памела Кларк Кео исследовала правила, которые позволили Жаклин Ли Бувье Кеннеди Онассис навсегда остаться символом изящества, и выпустила книгу «Стиль Джеки». Собрали основные правила, которыми бывшая первая леди США пользовалась каждый день, чтобы поддерживать молодость и оставаться в форме.

Жаклин Кеннеди Онассис проводила по волосам щеткой не менее 75 раз и никогда не ложилась спать с макияжем — с ранней юности и до самой смерти в 1994 году. Один вечер в неделю она отводила на усиленный уход за собой (обычно это был четверг): это время она посвящала тщательному уходу за волосами и ногами.

В 40-х и 50-х годах женщины носили тонны макияжа, но Жаклин делала ставку на естественность — немного пудры, помада, слегка подчеркнутые ресницы. При этом Джеки всегда носила огромные солнцезащитные очки. Уже в те годы бывшая первая леди США понимала, что тонкой коже вокруг глаз ультрафиолет вредит.

Выделяла время Жаклин и на спорт: она и ее сестра Ли Радзивилл узнали о йоге во время поездки в Индию и по возвращении в США немедленно нашли себе инструктора. Джеки совершенно не щадила себя — ее инструктор рассказывал, что даже в самые жаркие дни она не отменяла занятий. Также она не допускала колебаний веса

«Когда она была первой леди, люди писали в Белый дом, желая узнать о ней все, даже то, что она ела на завтрак»,

— пишет Кео в своей книге.