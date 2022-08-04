Стилист рассказала о грамотном уходе за окрашенными волосами

О грамотном уходе за окрашенными волосами «Мосленте» рассказала парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова. По ее словам, обесцвеченные волосы требуют более тщательного ухода, чем окрашенные тон в тон.
«В процессе обесцвечивания структура волоса разрушается, поэтому главная задача — восстановить связи. Необходимо регулярно применять увлажняющие и питательные маски, можно использовать специальные шампуни для сохранения цвета и нейтрализации желтого оттенка, а также маски для мелированных и поврежденных волос. По возможности, стоит регулярно посещать процедуры по уходу за окрашенными волосами»,
— заявила Щеглова. При окрашивании тон в тон достаточно использовать шампунь для окрашенных волос и маску.
Тем, кто не хочет подкрашивать корни волос краской слишком часто, нужно раз в полтора месяца делать тонировку, чтобы заполнить пустоты, добавила специалист. Она посоветовала включить в программу ухода за окрашенными волосами несмываемые средства — масло и/или сыворотки, закрывающие кутикулы каждого волоса и защищающие чешуйки от повреждений. Летом важное значение имеют спреи для защиты волос от солнца.
«Если вы укладываете волосы, не забывайте про термозащиту. Особенно если это агрессивные укладки с использованием плойки или утюжка»,
— заявила Щеглова.
Собеседница «Мосленты» порекомендовала использовать средства — шампуни, кондиционеры и маски — одной марки и одной линейки, чтобы результат был максимально эффективным.
«При выборе между кондиционером и маской, я всегда выбираю и всем рекомендую маску. Маски можно комбинировать, менять, чередовать. Главное понять, что подходит именно вам. Если на шампунь для сохранения цвета есть аллергия, нужно подобрать шампунь по типу кожи. Если аллергии нет, то шампунь используйте для сохранения цвета, а маску любую»,
— сказала Щеглова.
Носителям каштановых и медных оттенков парикмахер посоветовала использовать специальные маски с оттенком, которые сейчас можно найти в продаже.
«Это очень удобно, особенно летом, когда волосы выгорают. Раз в две недели можно делать такую профилактику»,
— посоветовала она.