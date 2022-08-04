Стилист рассказала о грамотном уходе за окрашенными волосами

«При выборе между кондиционером и маской, я всегда выбираю и всем рекомендую маску. Маски можно комбинировать, менять, чередовать. Главное понять, что подходит именно вам. Если на шампунь для сохранения цвета есть аллергия, нужно подобрать шампунь по типу кожи. Если аллергии нет, то шампунь используйте для сохранения цвета, а маску любую»,