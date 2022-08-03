Безусловный тренд: что такое микробиомная косметика

Косметика для восстановления микробиома уже не первый год абсолютный тренд в уходе. В чем секрет ее популярности, почему тема улучшения собственного иммунитета кожи так актуальна? Узнали у Анастасии Семеновой, СЕО и создателя эко-бренда натуральной косметики SmoRodina, и Марии Невской, врача-дерматолога, приглашенного эксперта бренда.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Маленькая армия на страже нашей кожи

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Микробиом — это целая эко-система миллионов бактерий, которые живут на поверхности нашей кожи. Микробиом каждого человека уникален. Он зависит от пола, возраста, среды обитания, этнической принадлежности, питания, профессии, особенностей организма, а также от перенесенных инфекций, качества одежды, которую мы носим, и ухода за кожей или его отсутствия. Но каким бы ни был микробиом, как бы ни менялся в течение жизни, его функции остаются неизменными. Среди основных — защита кожи от вредного воздействия патогенных микробов, пыли, загрязнений, даже в какой-то степени от УФ-излучения, поддержание в балансе уровня кислотности кожи (PH), сохранение целостности гидролипидной мантии, антиоксидантная активность, участие в системе иммунитета кожи. Любое агрессивное воздействие на ее барьер вызывает трансэпидермальную потерю влаги, замедление регенерации, повышается уязвимость перед агрессивными факторами. Чаще всего микробиом нарушают загрязненный воздух, курение, прием антибиотиков, большое количество сахара в рационе, стрессы. Также причиной может стать и избыточный уход за кожей — чрезмерное увлечение скрабами и пилингами, частое использование антибактериальных гелей и салфеток. Ведь каждый раз в попытке очистить кожу мы смываем и какую-то часть полезных бактерий.

В то время, как их количество уменьшается, колония условно-патогенных, наоборот, растет, что может привести к проблемам. Кожа теряет возможность сопротивляться стрессам, инфекциям и неблагоприятным условиям окружающей среды. Из-за нарушения экосистемы она становится сухой и чувствительной, склонной к покраснениям.

Что такое микробиомная косметика?

Для восстановление кожи прежде всего нужен эффективный уход, который ускоряет восстановление всех структур и создает барьер для защиты от агрессивных факторов. Также коже нужно эффективное увлажнение. Для восстановления микробиома важно предотвратить потерю влаги. Иначе процесс регенерации будет небыстрым. Для выравнивания баланса микробиома нужна соответствующая, предназначенная для этого косметика. Например, сыворотка «Ceramides» увлажняющая с церамидами и ниацинамидом. Она — идеальное средство при нарушении гидролипидного баланса кожи! Сыворотка подходит для обезвоженной и раздраженной кожи, восстанавливает липидный барьер эпидермиса, увлажняет, в том числе после воздействия ультрафиолета, пилингов.

А именно средства, содержащие пробиотики и пребиотики. Пробиотики — это живые микроорганизмы или вещества микробного происхождения (например, фрагменты ДНК и клеточных стенок бактерий), которые влияют на состояние микробиома, укрепляют иммунитет и защитные функции кожи. В косметических средствах живые бактерии не используют — они содержатся только в продуктах питания (йогуртах, кефире и т.д.). В бьюти-индустрии задействуют производные пробиотиков. Пребиотики — вещества, создающие благоприятную питательную среду для размножения микрофлоры, микроорганизмов-помощников нашей кожи. Пробиотики и пребиотики корректируют ее микробиомный баланс, делают красивой, увлажненной, возвращают естественное сияние.

Советуем обратить внимание на сыворотку «Microbiome» с лизатами, пребиотиками и постбиотиками. Сыворотка восстанавливает здоровый микробный баланс кожи, благодаря которому значительно улучшается ее естественный иммунитет.

Какие активы стоит искать в микробиомной косметике?

Чтобы восстановить баланс микробиома нужны лизаты. Это бережно разделенные на активные компоненты все те же полезные бактерии, численность которых мы пытаемся восстановить. Лизаты восполняют их недостаток и тем самым восстанавливают микробиом нашей кожи. Лизаты помогают ее регенерации, усиливают выработку антимикробных пептидов, улучшают иммунитет кожи и ее барьерную функцию защиты от стрессов окружающей среды и процессов старения.

Лактобиотил, пребиотик на основе экстракта жожоба, улучшает целостность кожного барьера, ускоряет обновление эпидермиса, увлажняет кожу и дарит ей сияние. Постбиотик, экстракт дрожжей на основе полезных компонентов фарфорового цветка Хойя восполняет баланс микроорганизмов (микробиоты) кожи (в том числе, зрелой), улучшает ее иммунитет, восстанавливает гидролипидный баланс, делает кожу увлажненной и бархатистой.

Кому подойдет?

Микробиомные средства ухода подходят всем. Но особенно они могут быть необходимы тем, кто часто очищает кожу лица и рук, обладателям сухих дерматозов, тем, кто подвержен частому стрессу.