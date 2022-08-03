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59 минут назад

Можно ли уменьшить нос с помощью упражнений

Фейсфитнес, или гимнастика для лица – направление, которое пользуется популярностью уже не первый год. Любой женщине хочется продлить свою молодость, но в погоне за этим не все хотят или имеют возможность прибегать к помощи уколов или подтяжек.

Можно ли уменьшить нос с помощью упражнений
Фото: Stock.adobe.comStock.adobe.com

В многочисленных книгах, видеоуроках и статьях о лицевой гимнастике можно найти упражнения для самых разных целей – от сокращения мимических морщин до увеличения глаз и уменьшения носа. О последнем "Рамблер" решил рассказать подробнее.

Одной из самых популярных методик, которая, как утверждает автор, поможет уменьшить нос, являются упражнения косметолога из США Кэрол Маджио. Гимнастика делается следующим образом:

  1. Необходимо принять исходное положение — втянуть живот, бедра и ягодицы напрячь;
  2. Кончик носа придерживайте указательным пальцем;
  3. Оттяните нижнюю губу так, чтобы кончик носа опускался – важно ощущать, как он толкает палец;
  4. Через несколько секунд расслабьте губу.

Необходимо сделать около 35 повторений этого упражнения.

Стоит понимать, что гимнастика для лица способна приносить свои плоды ввиду того, что ваши мышцы просто начинают активнее работать, а кровь - циркулировать. Это совершенно точно безопаснее хирургического вмешательства, и, как минимум, поможет снять отеки. Однако некоторые противники фейсфитнеса считают, что, пытаясь таким образом спастись от морщин, поклонники такого метода, напротив, лишь увеличивают их количество. Объясняется это тем, что морщины и появляются на фоне активной мимики.

Однако и у этой гимнастики есть противопоказания и даже перед такой безобидной и домашней "тренировкой" проконсультироваться с врачом будет не лишним.

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